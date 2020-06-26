ABH Ukraine Limited збільшив свою частку в Альфа-Банку

Акціонер українського Альфа-Банку компанія ABH Ukraine Limited (Кіпр) збільшила частку участі в капіталі банку з 38,2019% (станом на 1 січня) до 42,4% шляхом викупу частки фонду MSP Stiftung (Ліхтенштейн). Про це йдеться у повідомленні банку .

"Збільшення частки компанії ABH Ukraine Limited в капіталі Альфа-Банку Україна пов'язане зі стратегією материнського холдингу ABH Holdings щодо укрупнення своїх долею в пріоритетних активах. Ця стратегія була узгоджена з MSP Stiftung як із міноритарним акціонером банку", – повідомила голова правління Альфа-Банку Вікторія Михайле агентству "Інтерфакс-Україна".

В результаті угоди несуттєво змінилася структура кінцевих власників істотної участі в АТ "Альфа-Банк": Михайло Фрідман – 32,8632%, Герман Хан – 20,9659%, Олексій Кузьмічов – 16,3239% і Петро Авен – 12,4018%.

Як повідомлялося, міжнародний фонд MSP Stiftung увійшов до складу акціонерів Альфа-Банку в листопаді 2017 року, викупивши частку участі в банку в розмірі 9,9%. Частка участі фонду в капіталі банку знизилася після злиття Альфа-Банку Україна і Укрсоцбанку у жовтні 2019 року.

На 1 травня 2020 року за розміром загальних активів (93,486 млрд грн) Альфа-Банк посідав 6 місце серед 75 банків, що діяли в країні.