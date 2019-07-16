А як же санкції? ЗМІ дізналися про продане Венесуелою золото

Влада Венесуели продала за минулий тиждень золота на суму $40 млн, незважаючи на чинні санкції США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Агентство не називає країни, які купили дорогоцінний метал, але серед можливих покупців вказує ОАЕ і Туреччину.

У той же час представники ЦБ Венесуели офіційно відмовилися коментувати цю інформацію.

Всього з початку квітня Центробанк Венесуели продав близько 24 тони золота, відзначає агентство. Через це її золотовалютні резерви знизилися до $8,1 млрд. 12 липня Венесуела продала близько 1 тони золота.

Венесуела продала золото capital.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2018 року президент США Дональд Трамп ввів санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом.

В указі американського лідера було сказано, що США хочуть перешкодити уряду президента країни Ніколасу Мадуро "розкрадати багатства" Венесуели.

7 березня стало відомо, що США найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

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