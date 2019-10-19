"А тепер скандал": ексдепутат Держдуми розповів, що робити з російським бізнесом в Україні

Верховна Рада повинна націоналізувати російські підприємства в Україні, пов'язані з оборонним комплексом, інакше немає сенсу потім обурюватися і говорити, "який же це жах".

Так колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов прокоментував OBOZREVATEL скандальне розслідування "Схем" про те, що "дочка" компанії Rusal російського олігарха Олега Дерипаски видобуває в Україні кварцит, а потім використовує його для потреб російської оборонки.

За словами журналістів, незважаючи на формальний вихід росіян з українського бізнесу, деякі з них залишилися працювати тут під цілком легальним прикриттям. Серед них Олег Дерипаска, який входить в найближче коло президента Росії Володимира Путіна і який з травня 2018 року перебуває під санкціями РНБО.

За інформацією "Схем", щотижня на російські заводи відправляють сотні тонн кварциту, що становить майже весь річний обсяг видобутку. Одне з підприємств, "Кремній-Урал", яке належить Дерипасці, є учасником програм державного оборонного замовлення Росії. Його клієнт – Конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова – провідна організація оборонного комплексу Росії.

Олег Дерипаска oi5.ru

"Тут питання яке – "Русал" порушує зараз хоч якийсь український закон? Відповідь – ні, не порушує. Питання – добре, що якась російська компанія купує сировину для російської армії? Відповідь – очевидно, що погано. Потрібно подумати, яким чином змінити регулювання, щоб, з одного боку, люди не втратили робочі місця, а з іншого – щоб не завдавати шкоди по обороноздатності. Всі попередні п'ять років війни нікому в голову не приходило це зробити. Тепер потрібно або націоналізувати російські підприємства в Україні, пов'язані з оборонним комплексом, інакше немає сенсу піднімати руки до неба і говорити "який жах", – сказав Пономарьов.

За його словами, цілком можливо, що на верхньому рівні могли не знати про те, що компанії Дерипаски добувають в Україні кварцит, адже він не є ні стратегічним, ні унікально корисним.

"Якщо російські компанії відмовляться від його видобутку в Україні, я вас запевняю, вони добуватимуть його де-небудь в Росії, просто вартість буде трохи вищою. Тому зверху ніхто нічого не знав, плюс загальний бардак, а на місцях хтось міг бути в долі з товаришами і тим самим забезпечував недоторканність. Ну а тепер скандал. Думаю, якісь висновки будуть зроблені", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус продавив правку до закону про електроенергію, яка вже з 1 жовтня дозволила закуповувати "ток" у агресора. Це фактично повертає Україну в залежність від Росії.

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