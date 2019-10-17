"А шо там Пашинський?" У гучній справі СБУ про зброю для армії знайшли слід Кремля

До організації схеми, в рамках якої СБУ розслідує можливу роботу екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченко на спецслужби РФ, може бути причетний екс-нардеп Сергій Пашинський.

Про це заявив глава експертної організації StateWatch Гліб Канівський, передає "Українська правда". За його словами, пересічні громадяни можуть здивуватися, "як пов'язані Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства та артилерія".

Юрій Бровченко та Сергій Пашинський

"17 жовтня ЗМІ облетіла новина, що СБУ розслідує можливу роботу Юрія Бровченко на спецслужби РФ для зриву виробництва 152 мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Вся справа в тому, що останні 5 років Україну готували до прихованої капітуляції завдяки хаотичним розкраданням і знищенню артилерійських , бронетанкових, авіаційних та інших заводів в Україні", – зазначив Канівський, який у своїй колонці вирішив розписати нюанси гучної справи.

Експерт нагадав, що Мінекономіки протягом останніх років закуповувало за бюджетні кошти обладнання для виготовлення зброї через власне підприємство "Український центр "Безпека". Відповідальним за даний напрямок як раз і був Юрій Бровченко на посаді заступника міністра економіки в 2016 – 2019 роках, стверджує Канівський.

Експерт нагадав, що в той час управлінська верхівка ОПК складалася з наступних осіб:

на вершині Петро Порошенко, який визначав стратегічний розвиток усього ОПК;

його близький друг Олег Гладковський координував оборонне виробництво на посаді в РНБО;

парламентський контроль за ОПК здійснював Сергій Пашинський;

за реалізацією оборонного замовлення доглядав Юрій Бровченко.

"Тобто, до недавнього часу Бровченко був впливовою особою, від якого залежало, чим наша армія буде давати відсіч агресії Росії", – підкреслює Каневський.

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За його словами, СБУ в рамках досудового розслідування оприлюднила один з епізодів діяльності Бровченко.

"У квітні 2018 центр "Безпека" за гроші Мінекономіки замовив у американської фірми Gray Fox Logistics обладнання для лінії з виготовлення снарядів, яке повинно бути встановлено на державній компанії "Артем". Gray Fox Logistics отримала 50% передоплати в сумі $ 8,5 млн. але фокус полягає в тому, що американська фірма не поставила обладнання в Україну. Представник американської компанії фактично був російським шпигуном, який спокусив топ-чиновників в Міністерстві економіки", – резюмує Каневський.

Експерт підкреслює, що представник Gray Fox "тим самим виманив бюджетні кошти з метою підірвати обороноздатність України". При цьому експерт також описує, як були пов'язані Сергій Пашинський та описувана їм схема.

"До кінця виникає логічне запитання заголовок тексту: так, а що там Сергій Пашинський? А справа в тому, що поки держкомпанія" Артем "чекає обладнання з США, право поставляти снаряди для збройних сил отримала приватна фірма" Рубін 2017 ", яка отримала 100 млн гривень на закупівлю такого ж обладнання, яке потрібно "Артему", – зазначає Каневський.

За його даними, серед засновників "Рубіна" вказана приватна фірма "Українська бронетехніка", яка до 2015 року мала назву "Укрглавпак".

"Директор фірми Олександр Кузьма є родичем відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником Сергія Пашинського. Директором "Рубіна" до недавнього часу була Людмила Васильєва, помічниця нардепа Івана Винника – секретаря комітету нацбезпеки, який і очолював Пашинський", – робить висновки Каневський.

Експерт зазначає, що саме під час "парламентського контролю дуету Винника-Пашинського" над оборонно-промисловим комплексом "бізнес їх оточення став основним виконавцем оборонного замовлення для армії", після чого "згадана "Укрбронетехніка" секретно отримала 200 млн грн від армії".

Канівський окремо зазначає, що його текст "не містить за мету очорнити імена згаданих особистостей", а покликаний "допомогти і СБУ, і ГПУ провести неупереджене розслідування та забезпечити справедливі вироки для всіх диверсантів і корупціонерів, які підривають технічну міць нашої армії".

Нагадаємо, сьогодні OBOZREVATEL повідомив, що Служба безпеки України (СБУ) підозрює екс-заступника міністра економічного розвитку і торгівлі в роботі на спецслужби Росії.

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