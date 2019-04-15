"А що ви хотіли?" На зустрічі Порошенка з бізнесом трапився конфуз через Roshen

У Києві під час зустрічі українського президента Петра Порошенка з представниками бізнесу трапився конфуз.

Під час сесії питань і відповідей іноземець, який не захотів назватися, заявив, що при співпраці з корпорацією Rоshen йому доводилося платити хабарі. На запитання Порошенка про те, хто він, учасник зустрічі не відповів і не вказав, у якій компанії він працює, передає Ліга.net.

Президент не дослухав представника бізнесу до кінця і різко його зупинив, але учасник зустрічі все ж продовжив говорити. Не звертаючи уваги на багаторазове "Стоп!" від президента, представник бізнесу повідомив, що факти нелегальних платежів мали місце і до президентства Порошенка.

Президент порадив йому негайно звернутися в поліцію, якщо такий факт дійсно мав місце і нагадав, що не в курсі справ корпорації, оскільки не має на це права з моменту передачі корпорації у сліпий траст.

Петро Порошенко

"Я не маю жодної інформації про діяльність Roshen. У мене немає права на це", — сказав він.

Після цього президент запропонував зустрітися бізнесмену особисто, але після зустрічі з бізнесом. "А що ви хотіли щоб я зробив? Подзвонив у Roshen та щось їм сказав зробити?", — здивовано відреагував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Порошенко вперше за три роки отримав дивіденди від трастового керівника компанії Roshen у сумі 556,7 млн гривень. Частину коштів, отриманих від Rothschild Trust, український лідер обіцяв передати на благодійність.

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