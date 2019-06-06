"А ну торгуй зі мною, с*ка!" Казанський підмітив кричущий нюанс зняття блокади з ОРДЛО

Донецький журналіст Денис Казанський припустив, що припинити блокаду Окремих Районів Донецької і Луганської областей потрібно тоді, коли припиниться вогонь з боку бойовиків.

Свою думку він висловив у блозі на порталі Inforesist. Журналіст також зазначив, що у противників і прихильників блокади є свої вагомі аргументи.

Він зазначив, що прихильники блокади вважають її такою, що шкодить і одній і іншій стороні. На їхню думку, Україна нібито втрачає гроші, оскільки луганські і донецькі землі були одним з найпотужніших джерел доходу для країни.

Противники зняття блокади вважають, що доходи, отримані з торгівлі з ОРДЛО, імовірніш за все, підуть на озброєння терористів з самопроголошених республік. "Коли за вами ведуть вогонь і при цьому кричать" А ну торгуй зі мною, с*ка! "Погодьтеся, торгувати не дуже й хочеться, навіть якщо це і обіцяє певний прибуток. Ще менше хочеться торгувати, коли розумієш, що на виручені гроші твій партнер купить патрони до свого карабіна, щоб потім вистрелити їх в твій бік", - пояснює Казанський.

Тому, на думку журналіста, найоптимальнішими умовами стане припинення вогню в обмін на зняття ембарго. "Інше рішення, – пише він. – буде суперечити національним інтересам".

Блокада ОРДЛО CityNews

Також журналіст помічає, що іншим важливим аспектом є повернення так званих "націоналізованих" підприємств в правове поле України. Він підкреслив, що недостатньо просто поставляти будь-який товар на окуповані території. Також необхідно, щоб і ці області щось "поставляли" для України. Наприклад, справно платили податки до українського бюджету. Інакше, як вважає блогер, зняття блокади не має сенсу .

OBOZREVATEL писав раніше про намір Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорити зняття економічної блокади на ОРДЛО. За словами другого президента України і за сумісництвом представника ТКГ, Леоніда Кучми, зняття блокади могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України.

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