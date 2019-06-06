ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"А ну торгуй зі мною, с*ка!" Казанський підмітив кричущий нюанс зняття блокади з ОРДЛО

837Читати матеріал російською

Донецький журналіст Денис Казанський припустив, що припинити блокаду Окремих Районів Донецької і Луганської областей потрібно тоді, коли припиниться вогонь з боку бойовиків.

Свою думку він висловив у блозі на порталі Inforesist. Журналіст також зазначив, що у противників і прихильників блокади є свої вагомі аргументи.

Він зазначив, що прихильники блокади вважають її такою, що шкодить і одній і іншій стороні. На їхню думку, Україна нібито втрачає гроші, оскільки луганські і донецькі землі були одним з найпотужніших джерел доходу для країни.

Противники зняття блокади вважають, що доходи, отримані з торгівлі з ОРДЛО, імовірніш за все, підуть на озброєння терористів з самопроголошених республік. "Коли за вами ведуть вогонь і при цьому кричать" А ну торгуй зі мною, с*ка! "Погодьтеся, торгувати не дуже й хочеться, навіть якщо це і обіцяє певний прибуток. Ще менше хочеться торгувати, коли розумієш, що на виручені гроші твій партнер купить патрони до свого карабіна, щоб потім вистрелити їх в твій бік", - пояснює Казанський.

Новини
Економічна блокада Донбасу: Луценко висловився про зняття

Тому, на думку журналіста, найоптимальнішими умовами стане припинення вогню в обмін на зняття ембарго. "Інше рішення, – пише він. – буде суперечити національним інтересам".

Блокада ОРДЛО

Блокада ОРДЛО

CityNews

Також журналіст помічає, що іншим важливим аспектом є повернення так званих "націоналізованих" підприємств в правове поле України. Він підкреслив, що недостатньо просто поставляти будь-який товар на окуповані території. Також необхідно, щоб і ці області щось "поставляли" для України. Наприклад, справно платили податки до українського бюджету. Інакше, як вважає блогер, зняття блокади не має сенсу .

OBOZREVATEL писав раніше про намір Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорити зняття економічної блокади на ОРДЛО. За словами другого президента України і за сумісництвом представника ТКГ, Леоніда Кучми, зняття блокади могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Блокада Донбасса" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Блокада Донбасса
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНРУкраїна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel