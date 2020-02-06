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7 лютого • оновлено в 08:52
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"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал

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Національне антикорупційне бюро витратило 3 млн гривень, щоб довести недостовірне декларування радника мера Києва Дмитра Білоцерківця.

Як написав сам політик у своєму блозі на OBOZREVATEL, головним доказом у розслідуванні була адреса доставки памперсів для його маленької дитини.

"НАБУ разом з САП люблять, крім своїх основних функцій, ще займатися політичними замовленнями і репресіями, навіть в самих сміховинних формах, бігаючи за памперсами в прямому сенсі цього слова", – сказано в повідомленні.

Він зазначив, що детектив і прокурор у справі намагаються звинуватити його в декларуванні недостовірної інформації щодо якоїсь дрібниці. Політик вивчив справу разом з адвокатами і впевнений, що жодного прямого доказу у слідства немає, все засновано на домислах і уяві звинувачення.

"Нагадаю справу намагаються мотивувати тим, що у 2017 році мій новонароджений син і дружина періодично перебували у моєї матері з метою нагляду за дитиною. Цікаво, хто не залишає дитину у бабусі? А ключовий елемент доказової бази – адреси доставки памперсів. Найбільш абсурдне в цій ситуації – це те, що я відправив в НАЗК лист, де запитав, чи повинен декларувати майно матері, враховуючи, що вона час від часу доглядає за дитиною. Відповідь Агенства була – ні", – написав Білоцерківець.

Він додав, що НАЗК провело повну перевірку його декларації за 2017 рік і не виявило порушень.

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"А тепер "вишенька на торті" – на це абсурдне і політично мотивоване переслідування мене з боку НАБУ, за нашими підрахунками, було витрачено близько 3 мільйонів гривень платників податків. 3 мільйони витратили громадяни України на те, щоб детективи відомства, створеного для боротьби з топ-корупцією, полювали за памперсами!!!" – підсумував Білоцерківець.

У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Як на мене, то це низько використовувати хоч щось пов'язане з дитиною, проти його батька", "Памперс – звичайно вагомий доказ) Таких памперсних "злочинців" у нас 10% країни!!", "Діма, а доказів-то нема.. я ж так розумію, жоден з доставлених "за адресою" памперсів не зберігся?", "Абсурд 87 рівня", "А далі НАБУ полювання на злодіїв олівців в Кабміні оголосить?".

"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал
"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал
"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал
"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що НАБУ і САП можуть взятися за нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Дмитро Білоцерківець
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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