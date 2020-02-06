"А далі полювання на крадіїв олівців?" НАБУ жорстко висміяли через памперсний скандал

Національне антикорупційне бюро витратило 3 млн гривень, щоб довести недостовірне декларування радника мера Києва Дмитра Білоцерківця.

Як написав сам політик у своєму блозі на OBOZREVATEL, головним доказом у розслідуванні була адреса доставки памперсів для його маленької дитини.

"НАБУ разом з САП люблять, крім своїх основних функцій, ще займатися політичними замовленнями і репресіями, навіть в самих сміховинних формах, бігаючи за памперсами в прямому сенсі цього слова", – сказано в повідомленні.

Він зазначив, що детектив і прокурор у справі намагаються звинуватити його в декларуванні недостовірної інформації щодо якоїсь дрібниці. Політик вивчив справу разом з адвокатами і впевнений, що жодного прямого доказу у слідства немає, все засновано на домислах і уяві звинувачення.

"Нагадаю справу намагаються мотивувати тим, що у 2017 році мій новонароджений син і дружина періодично перебували у моєї матері з метою нагляду за дитиною. Цікаво, хто не залишає дитину у бабусі? А ключовий елемент доказової бази – адреси доставки памперсів. Найбільш абсурдне в цій ситуації – це те, що я відправив в НАЗК лист, де запитав, чи повинен декларувати майно матері, враховуючи, що вона час від часу доглядає за дитиною. Відповідь Агенства була – ні", – написав Білоцерківець.

Він додав, що НАЗК провело повну перевірку його декларації за 2017 рік і не виявило порушень.

"А тепер "вишенька на торті" – на це абсурдне і політично мотивоване переслідування мене з боку НАБУ, за нашими підрахунками, було витрачено близько 3 мільйонів гривень платників податків. 3 мільйони витратили громадяни України на те, щоб детективи відомства, створеного для боротьби з топ-корупцією, полювали за памперсами!!!" – підсумував Білоцерківець.

У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Як на мене, то це низько використовувати хоч щось пов'язане з дитиною, проти його батька", "Памперс – звичайно вагомий доказ) Таких памперсних "злочинців" у нас 10% країни!!", "Діма, а доказів-то нема.. я ж так розумію, жоден з доставлених "за адресою" памперсів не зберігся?", "Абсурд 87 рівня", "А далі НАБУ полювання на злодіїв олівців в Кабміні оголосить?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що НАБУ і САП можуть взятися за нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся