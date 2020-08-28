90% українців виступають проти подальшого зростання комунальних тарифів, - дослідження

Близько 90% українців вважають неприпустим подальше зростання комунальних тарифів. Ще 83% опитаних називають існуючі тарифи завищеними. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, презентоване 27 серпня 2020 року у Києві.

Соціологічне дослідження на тему "Відношення населення можливості зриву опалювального сезону та зростання комунальних тарифів" проводилося з 14 по 19 серпня у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитування проводилося методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Участь у ньому взяли 2022 респонденти віком від 18 років.

Проведене дослідження, як пояснили у Центрі Разумкова, дозволило з’ясувати: українці вважають, що вже сьогодні платять за комуналку збагато – і тим більше не готові до подальшого зростання тарифів.

"83% відсотки споживачів вважають, що на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість, а майже 90% виступають категорично проти подальшого підвищення тарифів на комунальні послуги. 30% респондентів очікують на успішне проходження опалювального сезону незважаючи на заборгованість, що сформувалась на ринках енергетики і комунальних послуг. Одночасно з цим, 24,2% опитаних вважають, що існують ризики перерв у постачанні енергоносіїв через накопичену заборгованість",- підкреслив Андрій Биченко, директор соціологічних програм Центру Разумкова.

За таких умов експерти Центру Разумкова бачать єдину можливу альтернативу, яка дозволить і опалювальний сезон не зірвати, і соціального вибуху не допустити: оздоровити фінансовий стан комунальних підприємств, а також забезпечити ліквідність газової галузі шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку. Насамперед – надуманих штрафів та пені, нарахованих теплокомунальним підприємствам "Нафтогазом України".

Наразі через швидке наростання боргів, відзначають експерти Центру Разумкова, підприємства, які виробляють електроенергію, тепло і гарячу воду, просто не отримають газу. А відповідно – не зможуть продовжити надавати послуги. На додачу до всього використання впродовж багатьох років спеціальних рахунків ТКЕ поставило підприємства ЖКГ на межу банкрутства.

"Для нівелювання ризиків слід оздоровити фінансовий стан учасників ринку, для цього, зокрема, слід розробити і прийняти на законодавчому рівні механізм списання заборгованості (без визначених джерел покриття) по всьому ланцюжку доставки газу підприємствам, що виробляють теплову енергію для населення. Також є доцільним встановлення підприємствам ТКЕ економічно-обґрунтованих тарифів із врахуванням цінової кон’юнктури на блакитне паливо, аби забезпечити своєчасність розрахунків за товарний газ, а також послуги оператора ГТС та розподільних компаній", - переконаний провідний експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Зараз, за словами експертів, у Верховній Раді України зареєстровано кілька законопроектів, спрямованих на нормалізацію ситуації на газовому ринку. Можливим вирішенням проблеми може стати законопроект 3800-1, який передбачає вирішення боргової проблеми на ринку тепла для потреб населення.

Він передбачає списання заборгованості тепловиків перед опалювальним сезоном. Це ті кошти, які тепловики недоотримали з бюджету, коли держава встановлювала граничну вартість послуг теплопостачання. Це різниця у вартості газу для виробництва тепла для потреб населення, яка змінювалася, поки тепловикам переглядали розмір тарифу. Іншими словами, ці кошти ніколи не виставлялися для оплати населенню.

Свого роду це віртуальні борги, які утворилися в системі через зволікання держави в сфері теплопостачання, а значить і держава повинна вирішити ці проблеми.

"Таким чином, з точки зору експертів Центру Разумкова, новий опалювальний сезон пройде успішно за умови фінансового оздоровлення усіх сегментів галузі, тобто достатнього і своєчасного руху грошових коштів від споживачів до виробників та надавачів послуг на ринках електроенергії, газу та комунальної сфери", - підводять підсумок автори дослідження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що борги між учасниками газового ринку в Україні сягають 35 млрд грн. Значну частину цих коштів складає заборгованість теплопостачальних підприємств перед НАК Нафтогаз України.

При цьому станом на січень штрафи та пені, нараховані Нафтогазом на накопичені з 2016 року борги тепловиків за газ сягнули 9,5 млрд грн. Саме щодо списання цієї частини заборгованості і точаться зараз дискусії. Решту ж заборгованості пропонується реструктуризувати.

У той же час, втрати теплопостачальників від різниці у тарифах сягнули 20 млрд грн.

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