9 грн з літру або 1,5 млрд у місяць – Герус ігнорує історичні надприбутки нафтових олігархів

Коли вам на чорну п'ятницю мережі АЗС без вагань пропонують скинути 5 грн на літрі, не переймайтесь. Вони заробляють ще 4 грн з кожного літру. А в будь який інший день вони заробляють по 7-9 грн на кожному літрі. Влада повністю абстрагувалася та ігнорує надприбутки нафтотрейдерів. Зокрема, за енергетику в новій владі відповідає Андрій Герус. Він за священною війною проти електроенергетичних компаній повністю, вірогідно навмисне, не помічає цей історичний стрибок надприбутків паливних мереж.

Сьогодні маржа найбільших мереж вже становить більш ніж 30% ціни. Про це повідомляють профільні аналітики.

Такої прибутковості нема в жодного бізнесу. На жаль, За це Герус не викликає голову антимонопольного комітету на килим, не збирає жодних слухань чи консультацій.

Хоча він багато часу пропрацював у компанії Галнафтогаз, яка керує мережею ОККО і добре розуміє економіку нафтового бізнесу.

Раніше існували спеціальні експертні групи при Кабміні, в яких щотижнево трейдери звітували про рівень маржі. Пізніше влада ввела власний моніторинг світових цін на нафту, який щомісячно зіставлявся із цінами на нафтопродукти в Україні.

Сьогодні нафтовим олігархам створені умови, щоб вони могли повністю ігнорувати здешевлення нафти та нафтопродуктів на світових ринках, зміцнення гривні і таке інше.

22 травня, коли він став представником президента у Кабміні і головним енергетиком в країні, нафта коштувала на 8,5 доларів за барель дорожче, курс долару, за яким купується імпортне паливо, був на 2,2 грн/$1 вищим, курс євро, в якому сплачується акциз, був на 2,63 грн/€1 більшим. На АЗС Коломойського сьогодні ціна 28 грн за літр бензину і за літр ДТ. 22 травня була 29,45 грн. Тобто ціни знизились лише на 1,5 гривні, а мали знизитися на 6-7 грн/л.

В середньому в місяць ми купляємо на АЗС близько 222 млн літрів дизпалива та бензинів. Відповідно при 7 грн зайвої маржі ми виплачуємо олігархам 1,55 млрд грн щомісячно. При такій маржі за рік мережі АЗС зароблять близько 20,5 млрд грн надприбутків.

Найбільший історичний штраф АМКУ, до речі, у 2016 році склав 200 млн грн. Ці гроші сьогодні трейдери заробляють за тиждень.

Хто стоїть за цими мережами АЗС, які роблять 30% націнки.

• ANP, Авіас, Укрнафта – Належить Ігорю Коломойському. Найбільша мережа, понад 1 500 АЗС.

• WOG – після смерті Ігоря Єремєєва, де-факто належить Степану Івахіву та Дмитру Фірташу. Міноритарний пакет також є у Ігоря Коломойського.

• Amic – Лукойл, Росія. Зареєстрований на австрійські компанії. Де-факто контролюється з Москви.

• Glusco – Роснафта, Росія і Віктор Медведчук.

• SHELL – 49% НК Альянс, Росія, 51% - Royal Dutch Shell (Нідерланди)

• ОККО – Віталій Антонов, кум Віталія Хомутинніка (політична фігура Коломойського)

2 грудня Герус написав пост, що ціни мають потенціал до зниження. Наступного дня найбільші мережі знизили ціни на 10-20 коп./л.

Це є знущанням з людей. При маржі 9 грн/л кинути кістку на 10 коп./л. Проте Герус може говорити про перемогу і нове зниження цін, звітувати президенту. Тільки потім Володимиру Зеленському годі дивуватися, що рейтинги падають. Бо ще ніколи за всю історію України нафтові олігархи не мали такого захисту у владі і не мали такої надзвичайної маржі, як сьогодні.

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