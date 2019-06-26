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80 років в'язниці: у США пояснили, що загрожує Фірташу після екстрадиції

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Українському олігарху Дмитру Фірташу, якщо його екстрадують в США, загрожує там понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомив американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд. За його словами, Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, в порушенні так званого "закону Ріко" – про організації, що діють під впливом рекету і корупції, а також в спробі порушити закон про корупцію за кордоном.

"З технічного боку, це понад 80 років ув'язнення - це просто грунтуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів", – розповів Берд.

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Втім, юрист зазначив, що США можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

радіо Свобода

"Фірташ добре знайомий з різними фінансовими угодами, в які залучені топ-політики різних країн, зокрема України і Росії. Тому можливо, що він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тому для нього завжди є можливість співпрацювати і укласти угоду про визнання провини, - де він надасть цю інформацію в обмін на зміну звинувачень", - зазначив Берд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа в США за запитом американського Мін'юсту.

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Особа
Дмитро Фірташ
Місце
США
Теги
тюрмаконфіскаціяСША
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леня зе
леня зе
кому ж теперь бизнес достанется .нефик было пороха во власть приводить.с отбитыми мозгами было бы веселей.вот такая планида жизни
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Фирташ выиграл в австрийском суде грин-карту с экстрадицией в Америку.
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