80 мільярдів: в Україні відзвітували про боротьбу з відмиванням доходів

За дев'ять місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу зібрала матеріали щодо протидії легалізації незаконних доходів на 81,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу. Особлива увага приділяється розслідуванням фактів розкрадання державного майна, відмітили у відомстві.

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За даними звітності, за 9 місяців 2019 року служба зібрала 641 матеріал, який стосується протидії фінансування тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Дані були передані правоохоронним структурам.

У відомстві також зазначають, що протягом цього ж періоду направили до антикорупційних органів 153 справи, пов'язаних із підозрою в корупції. У накопичених документах сума операцій становила приблизно 40,1 млрд гривень.

Держфінмоніторинг також відзвітував про успішну протидію фінансуванню тероризму і сепаратизму. У відомстві впевнені, що заблокували 27,59 млрд грн у більш ніж 37 виявлених випадках.

Також у Держфінмоніторингу заявляють, що протягом звітного періоду були підписані такі документи:

Меморандум про загальні принципи співпраці з Національним інститутом стратегічних досліджень;

Угода з Державним агентством з питань електронного уряду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією "Ю-контроль" про початок використання сервісу YouControl;

Меморандум про співпрацю з розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників.

"Водночас із метою поліпшення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: fiu.gov.ua", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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