695 млн на військові сховища: як фірма з орбіти Микитася таємно отримала крупний тендер

Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій і Кіровоградській областях на 695 млн отримала пов'язана з екс-нардепом Максимом Микитасем фірма - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс". Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту в Києві.

Як сказано в розслідуванні Bihus.Info, у 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об'єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно.

На запит журналістів в Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "СК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "СК "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".

Дві з них – ТОВ "СК "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ" – були відсіяні. А переможця вибирали з двох компаній, тісно пов'язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ "СК "УКРБУДМОНТАЖ" була дружина екс-нардепа Наталія Микитась, а ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді, відзначають журналісти.

Максим Микитась

Переможцем було визначено ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", як єдина компанія, яка мала доступ до робіт, пов'язаних з державною таємницею.

До березня 2018-го власник компанії з доступом до роботи з державною таємницею була прописана в Белізі, відомому офшорі на березі Карибського моря. У 2017-му, коли власником ще вважалася белізька компанія Niretta Bisines Ltd., кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" став Андрій Якусевич, помічник народного депутата Максима Микитася. У 2013 році Якусевич був директором ТОВ "СК "УКРБУДМОНАЖ", також пов'язаної з Микитасем.

Максим Микитась

Фактична адреса ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" – Богданівська, 10 – збігається з адресою офісів ТОВ "Укрбуд девеломпент" і Державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Всі три компанії пов'язані з Максимом Микитасем.

За умовами контракту ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" виділили 374 млн грн на будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Всі роботи повинні бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі в Хмельницькій області роботи повинні були закінчитися ще у 2018 році.

Поки що будівельні роботи на арсеналі тривають. Веде їх не тільки допущена до держтаємниці "Північно-Український Будівельний Альянс". Знімальна група зафіксувала, що на території військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто корпорації "Укртрансбуд".

Максим Микитась

Військові, які служать на арсеналі, підтвердили, що не бачили будівельної техніки ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", зате постійно бачать машини Корпорації "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з Державною корпорацією "Укрбуд", президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому "Укртрансбуд" взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як ймовірний виконавець робіт на будівництві сховищ. Отже, ймовірно, критерії відбору учасника для робіт на військових об'єктах спочатку створювалися під близьку до Микитася фірму.

Крім складів на військових арсеналах, ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" є підрядником на будівництві Шулявського мосту у Києві. Цей підряд компанія отримала в результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов'язаною з Максимом Микитасем.

Максим Микитась

"Північно-Український будівельний Альянс" отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала міст і заморозила будівництво. Передоплата становила близько 600 млн грн, але станом на перше вересня роботи тут виконані тільки на 60 млн грн.

Так, депутат Київради і член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Ілля Сагайдак навів приклад корупції з реконструкцією Шулявського шляхопроводу. Міська влада, за його словами, виділила на ремонтні роботи 100-відсотковий аванс в розмірі 600 млн грн. Однак освоєно з цієї суми лише 10 відсотків.

"Гроші, які повинні були йти на будівництво, генпідрядник відразу ж розмістив на трирічний депозит, за яким отримує відсотки. А решту суми направив на те, щоб купити корпуси заводу "Арсенал" для будівництва там торгово-розважального центру", – заявив він.

У своєму зверненні депутати зазначили, що в серпні нинішнього року столична влада виділила додаткові 114 млн грн генпідряднику на ремонт розв'язки.

"При цьому збільшення витрат не супроводжувалося зміною проектно-кошторисної документації з відповідною експертизою, яка б вказувала на юридичну підставу такого розпорядження", – йдеться в зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" ховається масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував екс-народний депутат України Максим Микитась.

Раніше Микитась був викритий в новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Крім того, Максим Микитась раніше потрапив в скандал в Любечі Чернігівської області через погрози на адресу голови однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

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