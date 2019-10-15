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15 жовтня • оновлено в 17:11
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695 млн на військові сховища: як фірма з орбіти Микитася таємно отримала крупний тендер

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Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій і Кіровоградській областях на 695 млн отримала пов'язана з екс-нардепом Максимом Микитасем фірма - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс". Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту в Києві.

Як сказано в розслідуванні Bihus.Info, у 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об'єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно.

На запит журналістів в Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "СК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "СК "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".

695 млн на військові сховища: як фірма з орбіти Микитася таємно отримала крупний тендер
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Дві з них – ТОВ "СК "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ" – були відсіяні. А переможця вибирали з двох компаній, тісно пов'язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ "СК "УКРБУДМОНТАЖ" була дружина екс-нардепа Наталія Микитась, а ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді, відзначають журналісти.

Максим Микитась

Максим Микитась

Переможцем було визначено ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", як єдина компанія, яка мала доступ до робіт, пов'язаних з державною таємницею.

До березня 2018-го власник компанії з доступом до роботи з державною таємницею була прописана в Белізі, відомому офшорі на березі Карибського моря. У 2017-му, коли власником ще вважалася белізька компанія Niretta Bisines Ltd., кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" став Андрій Якусевич, помічник народного депутата Максима Микитася. У 2013 році Якусевич був директором ТОВ "СК "УКРБУДМОНАЖ", також пов'язаної з Микитасем.

Максим Микитась

Максим Микитась

Фактична адреса ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" – Богданівська, 10 – збігається з адресою офісів ТОВ "Укрбуд девеломпент" і Державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Всі три компанії пов'язані з Максимом Микитасем.

695 млн на військові сховища: як фірма з орбіти Микитася таємно отримала крупний тендер

За умовами контракту ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" виділили 374 млн грн на будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Всі роботи повинні бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі в Хмельницькій області роботи повинні були закінчитися ще у 2018 році.

Поки що будівельні роботи на арсеналі тривають. Веде їх не тільки допущена до держтаємниці "Північно-Український Будівельний Альянс". Знімальна група зафіксувала, що на території військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто корпорації "Укртрансбуд".

Максим Микитась

Максим Микитась

Військові, які служать на арсеналі, підтвердили, що не бачили будівельної техніки ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", зате постійно бачать машини Корпорації "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з Державною корпорацією "Укрбуд", президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому "Укртрансбуд" взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як ймовірний виконавець робіт на будівництві сховищ. Отже, ймовірно, критерії відбору учасника для робіт на військових об'єктах спочатку створювалися під близьку до Микитася фірму.

695 млн на військові сховища: як фірма з орбіти Микитася таємно отримала крупний тендер

Крім складів на військових арсеналах, ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" є підрядником на будівництві Шулявського мосту у Києві. Цей підряд компанія отримала в результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов'язаною з Максимом Микитасем.

Максим Микитась

Максим Микитась

"Північно-Український будівельний Альянс" отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала міст і заморозила будівництво. Передоплата становила близько 600 млн грн, але станом на перше вересня роботи тут виконані тільки на 60 млн грн.

Так, депутат Київради і член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Ілля Сагайдак навів приклад корупції з реконструкцією Шулявського шляхопроводу. Міська влада, за його словами, виділила на ремонтні роботи 100-відсотковий аванс в розмірі 600 млн грн. Однак освоєно з цієї суми лише 10 відсотків.

"Гроші, які повинні були йти на будівництво, генпідрядник відразу ж розмістив на трирічний депозит, за яким отримує відсотки. А решту суми направив на те, щоб купити корпуси заводу "Арсенал" для будівництва там торгово-розважального центру", – заявив він.

У своєму зверненні депутати зазначили, що в серпні нинішнього року столична влада виділила додаткові 114 млн грн генпідряднику на ремонт розв'язки.

"При цьому збільшення витрат не супроводжувалося зміною проектно-кошторисної документації з відповідною експертизою, яка б вказувала на юридичну підставу такого розпорядження", – йдеться в зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" ховається масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував екс-народний депутат України Максим Микитась.

  • Раніше Микитась був викритий в новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

    Крім того, Максим Микитась раніше потрапив в скандал в Любечі Чернігівської області через погрози на адресу голови однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

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Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
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