50% від штрафів за порушення ПДР запропонували віддавати місцевим бюджетам – законопроєкт

В Україні 50% від штрафів за порушення ПДР запропонували передавати до місцевих бюджетів. Йдеться про ті порушення, які було зафіксовано в автоматичному режимі за допомогою камер.

Відповідний законопроєкт №4194 з'явився на сайті Верховної Ради. Його автором стала нардепка від "Голосу" Олександра Устинова. Автори документа нагадують, що з 1 червня в Україні працює система автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Йдеться про такі порушення ПДР:

перевищення встановленої швидкості руху.

проїзд на заборонний сигнал світлофора,

перетин подвійної смуги,

рух на смузі для громадського транспорту.

Відповідно, якщо порушення буде зафіксовано в межах населеного пункту, то місцевий бюджет отримає половину від суми штрафу.

"Проєктом пропонується внести зміни до статей 29, 64 і 69 Бюджетного кодексу України, а саме – встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, буде спрямовано до доходів відповідного міського, сільського чи селищного бюджету", – йдеться в документі.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні почали роботу камери автоматичної фіксації порушень ПДР. За неповну першу добу роботи в Києві та Київській області було зафіксовано понад 35 тисяч випадків. Антирекорд було встановлено на трасі Київ – Чоп: 208 км/год.

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