50 тис. грн за 2 га: у Шустера запропонували спосіб повернути "вкрадені" землі

Глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко запропонував повертати землі, які були виведені у приватну власність, виплачуючи першому їхньому власнику компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень за 2 га.

Таку ініціативу він озвучив увечері в п'ятницю, 16 жовтня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Лещенко пояснив, що саме таким був "тариф" під час відчуження земельних ділянок.

"Відчуження цих земельних ділянок здійснювалося в режимі безплатної приватизації... Але в кожної земельної ділянки є кадастровий номер, прізвище, і ми можемо встановити кінцевого бенефіціара такої земельної ділянки...", – сказав він.

"Ми компенсуємо першому власнику, який отримав безплатно... 50 тисяч гривень... У режимі регресу вони нехай з'ясовують між собою всі питання, але держава матиме механізм вилучення для суспільних потреб", – заявив Лещенко.

Він додав, що для розв'язання цієї проблеми потрібно залучати експертів, а також висловив готовність запропонувати Верховній Раді законопроєкт, який дав би змогу легально повертати землі в державну власність.

За словами Лещенка, в Україні за останні 19 років було виведено в приватну власність понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про передання 2 млн земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. Згідно із законом, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А після того як земельна реформа набере чинності – 1 липня 2021 року – отриманий пай можна буде продати.