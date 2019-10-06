"Підклали вибухівку": в "ДНР" розповіли про бунт перевізників проти окупантів

Донецькі перевізники, які перевозять людей з окупованого Донбасу в Україні, збунтувались і влаштували теракт в Макіївці, протестуючи проти дорогих тарифів на т.з. ліцензії на перевезення, які їх зобов'язують оформляти російські найманці.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, вони підклали саморобний вибуховий пристрій біля МРЕО в Макіївці, сапери не встигли його знешкодити.

Перевезення в "ДНР" 24 канал

"Керівництво "ДНР" затягнуло їм поясок: в наказовому порядку зобов'язують оформити ліцензію на перевезення. Цей папірець коштує п'ять тисяч рублів (2 тис грн. – ред). Мало того, на самих блокпостах, щоб проїхати в Україну, потрібно платити до 500 рублів за пропуск. Ось вони і збунтувалися і підклали цю вибухівку біля МРЕО", – повідомив блогер.

За його словами, сам вибух донецькі пропагандисти не афішували. Подали його як "спробу України дестабілізувати ситуацію в республіці", порівнявши з тактикою терористів ІДІЛ.

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"Крім цього в зведеннях пройшло, що пристрій знешкодили, але насправді він вибухнув, про що місцеві писали в закритих тєлєгах, що там сильно х*рануло", – підсумував Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій людей, які не проживає на території "ДНР" і не мають місцевого паспорта.

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