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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Підклали вибухівку": в "ДНР" розповіли про бунт перевізників проти окупантів

8.3т Читати матеріал російською

Донецькі перевізники, які перевозять людей з окупованого Донбасу в Україні, збунтувались і влаштували теракт в Макіївці, протестуючи проти дорогих тарифів на т.з. ліцензії на перевезення, які їх зобов'язують оформляти російські найманці.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, вони підклали саморобний вибуховий пристрій біля МРЕО в Макіївці, сапери не встигли його знешкодити.

Перевезення в "ДНР"

Перевезення в "ДНР"

24 канал

"Керівництво "ДНР" затягнуло їм поясок: в наказовому порядку зобов'язують оформити ліцензію на перевезення. Цей папірець коштує п'ять тисяч рублів (2 тис грн. – ред). Мало того, на самих блокпостах, щоб проїхати в Україну, потрібно платити до 500 рублів за пропуск. Ось вони і збунтувалися і підклали цю вибухівку біля МРЕО", – повідомив блогер.

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За його словами, сам вибух донецькі пропагандисти не афішували. Подали його як "спробу України дестабілізувати ситуацію в республіці", порівнявши з тактикою терористів ІДІЛ.

Скріншот

Скріншот

"Крім цього в зведеннях пройшло, що пристрій знешкодили, але насправді він вибухнув, про що місцеві писали в закритих тєлєгах, що там сильно х*рануло", – підсумував Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій людей, які не проживає на території "ДНР" і не мають місцевого паспорта.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бред какой-то.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pavlov Pavel, Не хрен к нам вообще этих террористов впускать. Пусть на раиссию на Кавказ на работы ездят и пенсии там по безработице получают.
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
До тех пор ,пока РФянские ордынцы не уйдут с оккупированных территорий - будет подобный бандитский беспредел ,как на землях ,которые под контролем кремлевской ОПГ ,именуемой РФ!
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Chesny Victor
Chesny Victor
Слабо заложили.
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