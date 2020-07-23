45 млн для порятунку: як на Харківщині виводять з кризи Панютинський ВРЗ

Панютинський вагоноремонтний завод отримав додаткове замовлення від "Укрзалізниці" на 45 мільйонів гривень і буде завантажений роботою.

Про це заявив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

Останні кілька років Панютинський вагоноремонтний завод знаходився на межі зникнення. Без ефективного менеджменту і великих замовлень у кінці 2018 року чисельність трудового колективу з 2,5 тисячі працівників скоротилася майже вдвічі. У 2018 році підприємство виготовило близько 500 замовлених АТ "Українська залізниця" вагонів, у 2019 році замовлень ні на один вагон не надходило.

Панютинський вагоноремонтний завод – містоутворне підприємство і питома вага податків, які завод платить в бюджет громади – 10%. Через відсутність замовлень на заводі в 2019 році бюджет Лозівської ОТГ скоротився майже на 12%.

Заборгованість по зарплаті працівникам заводу вдалося погасити лише навесні 2020 року.

У ХОДА розповіли, що фінансування для ПВРЗ на другу половину 2020 року планувалося "Укрзалізницею", але через коронавірусну кризу ситуація в акціонерному товаристві погіршилася, і планових завдань по ремонту вагонів на кінець літа і 4 квартал 2020 року для заводу не передбачили. Для того, щоб забезпечити завод замовленнями знадобилося втручання обласної влади.

"Тиждень тому погодив це питання з Міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм, за що дуже йому вдячний. ПВРЗ видано додатковий ліміт в розмірі 45 мільйонів гривень для модернізації та капітального ремонту вантажних вагонів. Завдяки це найближчим часом підприємство буде завантажене роботою", – розповів глава ХОДА Олексій Кучер.

Також в обласній адміністрації розповіли, що на заводі розроблений детальний алгоритм виходу ПВРЗ з кризи. І що тепер питання підприємства будуть вирішуватися не тільки на рівні області, а й на національному рівні.