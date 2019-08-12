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$4 млн на годину: озвучено заробітки ТОП-5 найбагатших сімей світу

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Найзаможнішим у 2019 році стало сімейство Уолтонів. Представники цієї династії заробляють $70 тис. за хвилину, $4 млн на годину і $100 млн у день.

Як повідомляє UBR з посиланням на щорічний рейтинг найбагатших родин планети від Bloomberg, протягом 20 секунд вони заробляють $23 тис., тоді як новенький працівник в їхніх компаніях – всього лише 6 центів.

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Агентство розглянуло в своєму списку 25 сімей. Нижче – п'ять перших із них:

  • Сім'я Уолтон зі штату Арканзас володіє наразі капіталом у $190,5 млрд. У їхній холдинг Walton Enterprises входить найбільший по виручці ритейлер Walmart з оборотом в $514 млрд.

Найбагатша родина у світі

Найбагатша родина у світі

факти

  • Сімейство Марс, відоме завдяки виробництву шоколадних батончиків Snickers і Milky Way. У 2018-му його статки сягнули $126,5 млрд.

компанія Mars

компанія Mars

  • Династія Кох. Власники Koch Industries (мультинаціональна корпорація, до якої входять компанії з переробки нафти, хімічного виробництва, торгівлі та інвестицій). Статок сім'ї агентство оцінило в $124,5 млрд.

династія Кох

династія Кох

interesno.cc

  • Правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Їхні чисті активи коштують близько $100 млрд, а в цілому статки оцінюють набагато вище. Багато членів королівської сім'ї заробляли гроші, укладаючи урядові контракти і земельні угоди, а також засновували підприємства, що обслуговують державні компанії, такі як Saudi Aramco. Наслідний принц Мухаммед бен Салман, син сьомого монарха Саудівської Аравії, короля Салмана, особисто контролює активів на суму понад $1 млрд.

Аль-Сауд

Аль-Сауд

Комсомольська правда

  • Власники модного будинку Chanel Аллен і Джерард Вертхаймер. Їхній капітал становить $57,6 млрд.

Аллен і Джерард Вертхаймер

Аллен і Джерард Вертхаймер

zarubejom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Forbes підрахував статки популярних реперів і склав рейтинг найбагатших із них.

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