33 найбільші майданчики: OBOZREVATEL звертається до глави ДПС через конвертцентри

Список із 33 майданчиків, через які, ймовірно, відбувається відмивання коштів у величезних розмірах, потрапив у розпорядження OBOZREVATEL.

Їхні назви публікуються у зв'язку зі скандалом через нарощування обсягів оборотів конвертаційних центрів, діяльність яких завдає мільярдних збитків бюджету України.

Водночас активна робота конвертаційних центрів ігнорується главою Державної податкової служби України Сергієм Верлановим, одногрупник якого Василь Костюк, за даними ЗМІ, вважається одним із найбільших "конвертаторів" України.

OBOZREVATEL звертається до глави ДПС Верланова із запитанням, чи дійсно ці фірми беруть участь у відмиванні грошей, яке завдає щомісячного збитку у 4 млрд грн бюджету України?

Сергій Верланов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верланова закликали розпочати активну боротьбу з конвертаційними центрами після того, як він ухилився від відповіді про діяльність свого одногрупника Костюка та інспектора ГУ ДПС у Києві Юрія Кригана.

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