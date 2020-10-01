$30 млн вкрадуть з 'Укрзалізниці' найближчим часом, – Рязанцев

В результаті неграмотних менеджерських рішень всередині "Укрзалізниці" вже найближчим часом компанія може втратити $30 млн в рамках суперечки про борг перед компанією VR capital.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній фінансовий директор компанії Андрій Рязанцев. За його словами, команда УЗ довгий час вибивала вигідні умови повернення боргу перед Промінвестбанком, який перекупила VR capital.

Рязанцев пояснив, що VR викупила борг перед "Промінвестом" у 2019 році і з того часу з нею вели активні переговори, оскільки УЗ хотіла домогтися дисконту на рівні 20-25%.

За його словами, новий власник боргу затвердив знижку у лютому 2019 року. Рязанцев зазначив, що в зв'язку з цим виглядає дивним рішення суду, яким УЗ зобов'язали виплатити компанії VR Global Partners $108 млн.

Колишній фінансовий директор УЗ відзначив, що компанія вже мала тверді домовленості з VR:

відмова від вимог по штрафам за несплату боргу

списати основну суму боргу, що дозволить компанії зберегти понад $110 млн

зменшення процентної ставки по реструктурованому боргу

збереження лідквідності – від УЗ не потрібно негайно виділяти будь-які ліквідні ресурси для виплат і можна було конвертувати двосторонні позики в довгострокові інструменти

мирне врегулювання численних судових позовів проти УЗ, що були започатковані попереднім кредитором Промінвестбанком

Рязанцев також вказав основні умови пропозиції:

Повне списання всіх штрафів – $76,2 млн.

Списання 22% основної суми боргу – $33,7 млн.

Капіталізація нарахованих відсотків за договірною ставкою до дати реструктуризації – $26,4 млн.

Конвертація залишку боргу – $145,9 млн на довгострокові інструменти.

"Я добре пам'ятаю переговори з VR і їх готовність бути гнучкими по всіх параметрах угоди. Але сталося те саме, що і з кредитом ЄБРР на покупку вагонів, у справу з квітня 2019-го вступила Наглядова рада. Почалися "закриті" переговори, поїздки окремих людей із завданнями в Лондон і т.д. в результаті на сьогоднішній день відповідно до рішення суду наш борг через півтора роки, тільки на одній частині кредиту, виріс на $16,5 млн або ж близько 450 млн грн", – написав Рязанцев.

Він пояснив, що у випадку з боргом Південно-Західної залізниці в сумі $85,25 млн після домовленостей з VR сума знизилася до $66,5 млн. Також потрібно було сплатити близько $25 млн відсотків, що у сумі виходить $91,5 млн, замість $108 млн, які були програні в суді.

"А ще ж є борг Південної залізниці з торбою боргу по тілу кредиту у $68 млн. І якщо екстраполювати на нього "досягнення" наглядової ради і керівників фінансово-економічного блоку можна сміливо додати ще $13,2 млн або ж близько 370 млн грн. Підсумовуємо і виходить, що в цьому випадку "висококласна" робота менеджерів буде коштувати компанії $29,7 млн додаткових витрат, що в еквіваленті становить 820 млн грн. і ось тут виникає питання чому УЗ не скористалося пропозицією VR? Що це? Службова недбалість або добре спланований приробіток організаторів? Куди дивиться наш антикорупціонер Сергій Лещенко? Чому мовчить?" – сказано в повідомленні.

Рязанцев заявив, що з цього приводу звернувся до правоохоронних органів.

"Я спеціально вирішив публічно попередити заздалегідь. Щоб організатори встигли ще відкотити все в початкову ситуацію на апеляційній фазі судової справи. З дисконтом і всім іншим. Та й якщо вже про борги "Промінвесту" говоримо, то я так і не почув у пресі відповіді від керівництва компанії що з зустрічним позовом на 875 млн грн які накапали за те, що "Укрзалізниці" не дали вчасно транш кредиту і ми не електрифікували певні ділянки шляху? Судячи з інформації зі ЗМІ 99,7% акцій Промінвестбанку теж викупила пов'язана з VR компанія. Це вказує на штучність заміни кредитора. Ніхто нічого не продавав. Це просто перегрупування активів. Якщо ще ці гроші через суд повернемо, то 820 плюс 875 млн грн ось і 1,7 млрд грн на зменшення боргу", – підсумував колишній фінансовий директор компанії.

За його словами, якщо не втрутитися у судовий процес, то вже найближчим часом з компанії виведуть $30 млн.

"До керівництва КМУ у мене пропозиція відсторонити залишки наглядової ради і двох членів правління, які курують економіку і фінанси. Халатність це або злодійство, але продовження співпраці з такими менеджерами буде вже кидати не те, що тінь на представників власника (держави в особі Кабінету Міністрів України) а стане світловою доріжкою, яка біжить. Буду просити депутатів ВРУ звернутися з відповідними зверненнями до правоохоронних органів", – додав Рязанцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня "Укрзалізниця" програла апеляцію в Східному суді і змушена погасити борг Донецької залізниці перед російським Сбєрбанком в розмірі 1,86 млрд грн.