30 мінімалок: стало відомо, хто з міністрів заробив більше всіх у травні

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який влаштував публічну суперечку з президентом Володимиром Зеленським, отримав найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів у травні.

Про це свідчать відповіді секретаріату уряду і міністерств, передають "Українські новини". Так, зарплата Клімкін за травень склала 130 тис. гривень при окладі в 5818 гривень.

Минулого місяця міністру нарахували 62,4 тис. гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Павло Клімкін Інтерфакс

На другому місці міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який отримав 118,2 тис. гривень, на третьому - міністр оборони Степан Полторак, якому виплатили 85,8 тис. грн.

Найнижча зарплата в Кабміні за травень була у міністра інформаційної політики Юрія Стеця - 16,5 тис. гривень, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика - 28,3 тис. гривень і виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 32,1 тис. гривень.

Зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень склала 37,5 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в травні середня зарплата склала 10,2 тис. грн, що свідчить про приріст + 17,35% за рік.

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