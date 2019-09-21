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21 вересня • оновлено в 20:52
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$250 млн від США: в Україні пояснили, чому Трамп затягнув з військовою допомогою

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Президент США Дональд Трамп з високою часткою імовірності підпише законопроект про виділення Україні $250 млн військової допомоги, ухвалений Палатою представників Конгресу.

"Шанси великі", – запевнила експерт з міжнародних питань Ганна Шелест в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що тимчасове "замороження" допомоги була переважно пов'язане із внутрішніми питаннями Сполучених Штатів.

Експерт нагадала, що в Конгресі та Сенаті не було проблем з підтримкою України.

"Важливо розуміти, що заяви щодо перегляду фінансування, які прозвучали деякий час тому, не були спрямовані проти України", – наголосила Шелест.

"Скоріше, це було пов'язано з переглядом витрат бюджету і в цілому фінансуванням подібних програм в США. Трамп постійно каже, що не всі гроші ефективно використовуються і деякі програми допомоги потрібно переглядати. Україна в деякій мірі стала "заручником" цієї внутрішньої ситуації", – роз'яснила вона.

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За її словами, Трамп "з бюрократичних причин" може не встигнути підписати законопроект до своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка попередньо анонсувалася на 25 вересня.

Однак, зазначила Шелест, в цьому є і позитивні сторони.

"Було б добре, щоб український президент (на зустрічі з Трампом. – Ред.) підняв тему фінансової допомоги на сферу безпеки, проговорив її важливість, і запевнив, що в Україні ці фінанси будуть ефективно використовуватися", – порадила вона.

На думку Шелест, така розмова допомогла би уникнути "сюрпризів" протягом наступних 12 місяців – адже з жовтня в США починається новий фінансовий рік.

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Крім того, експерт спростувала гіпотези про те, що розблокування військової допомоги може бути спробою Вашингтона "відкупитися" від підтримки України у важливих питаннях.

"Я би не будувала подібних теорій... Якщо ми порівняємо з коштами, які Україна отримала за всі ці роки від США, то $250 млн – це занадто невелика сума, щоб "відкупитися" з такого принципового питання, як майбутній статус окупованих територій", – констатувала вона.

Дональд Трамп має зустрітися із Зеленським на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Дональд Трамп має зустрітися із Зеленським на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Facebook.com/WhiteHouse

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Військова допомога Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Анна Шелест Дональд Трамп
Місце
США
Тег
конгрес США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я думаю, что Трамп не даст Украине денег, пока не встретится с Путиным. А даже если и даст, то не деньги, а оружие с условием НЕ ПРИМЕНЯТЬ на Донбассе. Такое уже было.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Обнаглели америкосы, чуть украинские гроши не присвоили!
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