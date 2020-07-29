25 тисяч гривень повинен отримувати лікар, – Степанов

В Україні заробітна плата молодих лікарів повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу у лікарні "Охматдит", передає "Інтерфакс".

"Я переконаний, що з точки зору справедливості зарплата лікаря, який приходить після інтернатури, має стартувати від 20-25 тисяч гривень", – заявив глава МОЗ.

Слова міністра медики зустріли оплесками. У свою чергу Зеленський сказав, що аплодувати варто, коли міністр уже це зробить. Степанов відзначив, що це можуть зробити лише за підтримки президента.

Міністр охорони здоров’я також заявив, що "30 років країна не звертала особливої уваги на зарплату медичних працівників, вона знаходилась на найнижчому рівні", і запевнив, що з 1 вересня уже почнуть піднімами зарплати лікарям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після реформи тисячі медиків отримали "голі оклади" розміром приблизно з мінімальну зарплату. Обіцяні надбавки за коронавірус платять лише за хвилини, проведені безпосередньо з пацієнтом. Через низькі зарплати висококваліфіковані лікарі змушені тікати за кордон або шукати роботу поза державною системою охорони здоров'я.

Пізніше медсестра Центральної райлікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська розповіла, що за червень отримала зарплату в розмірі 4200 грн. При цьому вона має 26 років стажу.

28 липня Степанов заявив, що підвищення зарплат медикам заблоковане Національною служби здоров'я України (НСЗУ).