"25 років анексії": Росія зажадала від України компенсацію за Крим

У Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Зокрема, з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін на спільному засіданні "Ради Думи і Державної ради Криму" в Сімферополі, присвяченому річниці окупації півострова, повідомляє "КримІнформ".

При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

"Україна фактично обійшлася з Кримом дуже і дуже непорядно. Були порушені основоположні права громадян: право на мову, право на освіту рідною мовою, зруйнована економіка Криму і Севастополя – фактично анексія. Тим більше, правова основа була відсутня", – заявив Володін.

Він пообіцяв доручити Держдумі прорахувати, скільки втратила економіка Криму "через політику України".

"Через наші парламентські структури європейські ми з вами візьмемо і зобов'яжемо України компенсувати це", – зазначив Володін.

Зокрема, спікер російського парламенту запропонував російській делегації парламентської асамблеї у Раді Європи озвучити цю позицію Євросоюзу.

"Пропоную доручити комітету з економічної політики разом з іншими комітетами з нашими колегами з "Держради Криму", профільним комітетом цим питанням зайнятися, не відкладаючи", – резюмував Володін.

В'ячеслав Володін (праворуч) в окупованому Криму

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