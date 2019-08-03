19 грн для "Слуги народу": підраховано ціну голосів на виборах в Раду

В Україні президентська партія "Слуга народу" в цілому витратила на одного виборця 19 грн під час виборчої кампанії перед виборами в Верховну Раду.

Такими є результати аналізу Комітету виборців України. Вони були оприлюднені на їхньому офіційному сайті в суботу, 3 серпня.

КВУ зіставив кількість грошей, які політичні партії офіційно витратили з виборчих фондів, а також на внесення грошової застави з кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування.

"Слуга народу" витратила 118,8 млн грн і отримала 6 307 792 голоси.

"Ціна голосу - 19 грн. "Опозиційна платформа - За життя" витратила 64,4 млн і отримала підтримку 1 908 111 громадян, тобто ціна голосу склала 34 грн. "Партія Шарія" витратила 8,3 млн, отримавши голоси 327 тис. громадян. Ціна голосу - 26 грн", - зазначили в КВУ.

Що стосується інших партій, що подолали 5% бар'єр, "вартість" голосів для ВО "Батьківщина" склала 76 грн, для партії "Голос" - 129 грн, для "Європейської солідарності" - 88 грн, для "Об'єднання "Самопоміч", яка не подолала 5% бар'єр, голос "коштував" 359 грн (витрачено 32,8 млн грн, отримано 91 тис. голосів).

За даними КВУ, Аграрна партія України "витратила" на голос виборця 334 грн, "Соціальна справедливість" - 331 грн, "Патріот" - 272 грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 265 грн, "Сила права" - 235 грн, "Опозиційний блок" - 214 грн, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 198 грн, "Громадянська позиція" - 195 грн, "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі - 158 грн, "Сила Людей" - 149 грн, ВО "Свобода" - 90 грн , "Сила і честь" - 56 грн, "Партія Зелених України" - 44 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Верховної Ради в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій).

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