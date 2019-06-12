17 млн ​​дол. у офшорах: СБУ викрила масштабну оборудку в Україні

Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

"Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт із однією із офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту за рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації", – повідомляє прес-служба СБУ.

У результаті ця угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.

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Слідчі СБУ винесли підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства за рахунок суми завданих збитків в розпорядження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

Водночас СБУ не називає банк, про який йдеться.

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