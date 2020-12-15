150 млрд грн на "Велике будівництво" і майже стільки ж на медицину: сюрпризи бюджету-2021

В Україні на 2021 рік на президентську програму з ремонту інфраструктури "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн. Водночас у розпал пандемії коронавірусу медицину профінансують на 159 млрд грн.

OBOZREVATEL у своєму матеріалі проаналізував, кому і скільки грошей дістанеться в державному бюджеті на 2021 рік, який ухвалила Верховна Рада у вівторок, 15 грудня.

Водночас витрати на оборону й безпеку становитимуть 267 млрд грн. Це на 21 млрд більше, ніж було торік. На освіту "слуги народу" погодилися виділити 174 млрд грн.

Незважаючи на той факт, що бюджет на медицину збільшили на 27,5 млрд грн порівняно з минулим роком, загальні витрати не такі вже й великі – 159 млрд грн, що майже дорівнює вартості програми "Велике будівництво". Самі ж медики не раз казали, що передбачена сума не покриває реальні витрати – не вистачає 37 млрд грн.

На соціальні потреби (пенсії, субсидії, пільги) передбачили 324 млрд грн – на 7,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Водночас усього країна планує наступного року взяти кредитів на загальну суму в 24,5 млрд доларів. Витрати, наприклад, на Державне управління справами, яке займається утриманням санаторіїв, дач, забезпеченням продуктами президента і представників влади, навіть перевищують витрати на Верховну Раду.

Що змінили після першого читання:

витрати скоротили (з 1,33 до 1,328 трлн грн);

доходи збільшили (з 1,071 до 1,092 трлн грн);

дефіцит зменшили (з 2,6 до 2,5 трлн грн).

На що скоротили витрати:

на інвестиційні проєкти на 1,129 млрд грн;

Міносвіти – на 4,079 млрд грн;

Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн;

Державного фонду регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.

На що збільшили витрати:

МВС – на 797,4 млн грн;

Держспоживслужби – на 538,1 млн грн;

МЗС – на 498,2 млн грн;

МОЗ на 3,94 млрд грн;

Міненерго – на 350 млн грн;

Офіс генпрокурора – на 2 млрд грн.

Близько 40% працевлаштованих українців платять внески "на пенсії" з мінімальної зарплати. І чим вона вища, тим вищий мінімальний внесок. Крім того, ще 8,5 млрд грн вирішили забрати з ПФУ. У результаті осучаснення пенсій на 11% у березні можуть перенести на більш пізній період.

Показники бюджету-2021

Нагадаємо, що законопроєкт про бюджет до другого читання затвердили в Кабміні 26 листопада. За документ проголосували майже одностайно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. З бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти.

Додамо також, що 5 листопада Верховна Рада 275 голосами ухвалила законопроєкт про бюджет країни в першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.