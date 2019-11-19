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19 листопада • оновлено в 12:58
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Росія заявила про велику підставу Європи з газом для України: з'явилася реакція

13.1т
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Близьке до тристоронніх газових переговорів джерело в інститутах ЄС заявило, що Європейська комісія порекомендувала Україні закуповувати газ безпосередньо з Росії, скоротивши реверсні поставки.

За його словами, йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів на рік, передає ТАСС.

"Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того ж газу", – зазначило джерело.

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Європа відреагувала на готовність України зупинити транзит газу з Росії

Пізніше НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії заключити довгостроковий контракт з Україною щодо газу.

Однак Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску, повідомили представники національної акціонерної компанії у коментарі OBOZREVATEL.

"Упереджуючи наступні "одкровення" джерела в Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного рішення міжнародного арбітражу в Стокгольмі", – заявили у "Нафтогазі".

Джерело в інститутах ЄС заявило, що йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів

Джерело в інститутах ЄС заявило, що йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Теми
Поставки газу в Україну Ціна на газ ринок газу
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу Газпром
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А в чем подстава Европе? В том что если украина перейдет на прямые закупки газа из России то Европа больше не сможет перепродавать тот же российский газ в Украину со совей наценкой? Х0хлы вы совсем долбанулись уже или как?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Обоз переобувается на лету в кувырке. Заголовки меняются на противоположные за 5 минут. Было - Украине подстава, стало России подстава... Украинская журналистика - задница как флюгер на ветру.))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Заголовок поменялся быстро) Было: https://prnt.sc/pyzudj Стало: https://prnt.sc/pyzuje Х0хлики, Россия то причем если это вам Еврокомиссия порекомендовала?
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