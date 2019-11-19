Росія заявила про велику підставу Європи з газом для України: з'явилася реакція

Близьке до тристоронніх газових переговорів джерело в інститутах ЄС заявило, що Європейська комісія порекомендувала Україні закуповувати газ безпосередньо з Росії, скоротивши реверсні поставки.
За його словами, йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів на рік, передає ТАСС.
"Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того ж газу", – зазначило джерело.
Пізніше НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії заключити довгостроковий контракт з Україною щодо газу.
Однак Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску, повідомили представники національної акціонерної компанії у коментарі OBOZREVATEL.
"Упереджуючи наступні "одкровення" джерела в Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного рішення міжнародного арбітражу в Стокгольмі", – заявили у "Нафтогазі".
Джерело в інститутах ЄС заявило, що йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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