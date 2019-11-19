Росія заявила про велику підставу Європи з газом для України: з'явилася реакція

Близьке до тристоронніх газових переговорів джерело в інститутах ЄС заявило, що Європейська комісія порекомендувала Україні закуповувати газ безпосередньо з Росії, скоротивши реверсні поставки.

За його словами, йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів на рік, передає ТАСС.

"Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу в обсязі орієнтовно 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того ж газу", – зазначило джерело.

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Пізніше НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії заключити довгостроковий контракт з Україною щодо газу.

Однак Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску, повідомили представники національної акціонерної компанії у коментарі OBOZREVATEL.

"Упереджуючи наступні "одкровення" джерела в Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного рішення міжнародного арбітражу в Стокгольмі", – заявили у "Нафтогазі".

Джерело в інститутах ЄС заявило, що йдеться про обсяг приблизно 15 млрд кубометрів

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