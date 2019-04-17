|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Як українцям отримати "14 пенсію": в Мін'юсті назвали три моменти

326Читати матеріал російською

Щоб українці змогли отримати так звану "14-ю пенсію", напередодні уряд фактично вже виплатив пенсіонерам по 2,4 тис. грн, варто враховувати три аспекти – фінансовий, юридичний і людський фактор.

Про це в ефірі ObozTV розповів начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко. Він додав, що перш за все – це справа Міністерства фінансів.

"Фінансовий аспект полягає в тому, наскільки там зможуть підготувати бюджет чи зміни до бюджету для передбачення 14-ої пенсії. Юридичні підстави для цієї виплати є, – це державний бюджет, за який голосує Верховна Рада, і до нього є корегування, тому це можна зробити", – сказав він.

Новини
Українцям значно підвищили пенсії: хто і скільки отримає

Третій аспект, який може вплинути на отримання коштів – людський фактор, і тут Куценко радить українцям користуватися безоплатною вторинною правовою допомогою.

Як українцям отримати "14 пенсію": в Мін'юсті назвали три моменти

"Вона працює на базі центрів правової допомоги. Таких установ в Україні 550. До юристів варто звертатися, адже були скарги від жителів обласних центрів, що вони не отримали пенсії, бо щось неправильно нарахували. Треба звернутися письмово чи прийти в управління соцзахисту і надати документи, які підтверджують ваш стаж, вашу аргументацію. Подивитися на противагу, що вам співробітник управління покаже, що по їхніх даних є", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що є всі можливості реалізувати 13-ту пенсію починаючи з цього року. Її отримуватимуть люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію. Правда, цьогорік українці вже фактично отримали 13-ту пенсію (і навіть більше), завдяки виплаті в розмірі 2,4 тис. грн. І якщо, як і сказав Розенко, нововведення запустять із цього року, вже в грудні може прийти фактично "14-а" виплата.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Станіслав Куценко
Місце
Україна
Теги
урядекономіка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки