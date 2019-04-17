Як українцям отримати "14 пенсію": в Мін'юсті назвали три моменти

Щоб українці змогли отримати так звану "14-ю пенсію", напередодні уряд фактично вже виплатив пенсіонерам по 2,4 тис. грн, варто враховувати три аспекти – фінансовий, юридичний і людський фактор.

Про це в ефірі ObozTV розповів начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко. Він додав, що перш за все – це справа Міністерства фінансів.

"Фінансовий аспект полягає в тому, наскільки там зможуть підготувати бюджет чи зміни до бюджету для передбачення 14-ої пенсії. Юридичні підстави для цієї виплати є, – це державний бюджет, за який голосує Верховна Рада, і до нього є корегування, тому це можна зробити", – сказав він.

Третій аспект, який може вплинути на отримання коштів – людський фактор, і тут Куценко радить українцям користуватися безоплатною вторинною правовою допомогою.

"Вона працює на базі центрів правової допомоги. Таких установ в Україні 550. До юристів варто звертатися, адже були скарги від жителів обласних центрів, що вони не отримали пенсії, бо щось неправильно нарахували. Треба звернутися письмово чи прийти в управління соцзахисту і надати документи, які підтверджують ваш стаж, вашу аргументацію. Подивитися на противагу, що вам співробітник управління покаже, що по їхніх даних є", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що є всі можливості реалізувати 13-ту пенсію починаючи з цього року. Її отримуватимуть люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію. Правда, цьогорік українці вже фактично отримали 13-ту пенсію (і навіть більше), завдяки виплаті в розмірі 2,4 тис. грн. І якщо, як і сказав Розенко, нововведення запустять із цього року, вже в грудні може прийти фактично "14-а" виплата.

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