"$13 тисяч за рік навчання": Зеленський віддав сина до елітної школи Києва

Президент України Володимир Зеленський відправив свого сина – 6-річного Кирила – до першого класу приватної "Новопечерської школи" у Києві.

Рік навчання для молодших класів коштує тут 12,9 тисячі доларів, повідомляє "Страна".

За інформацією журналістів, Кирило Зеленський також ходив сюди до підготовчих класів.

Вартість таких курсів становить від 10,3 до 12,3 тисячі доларів.

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерські школі" коштує 12,9 тисячі доларів

Крім того, донька президента – 15-річна Олександра – вчиться у 9-му класі цієї ж школи.

Навчальний заклад розташований на території елітного житлового комплексу "Новопечерські липки".

Представники "Новопечерської школи" наголошують, що у їхньому закладі учень отримує:

навчання за державною українською програмою освіти, удосконаленою найбільш ефективними канадськими методиками і технологіями;

закріплення отриманих знань на практиці, у тому числі в сучасних лабораторіях та майстернях;

доступ до єдиної інформаційної системи школи, за допомогою якої учні та батьки можуть дізнатися у режимі онлайн про розклад занять, домашні завдання, переглянути навчальні матеріали та виконати завдання;

викладання носіями іноземних мов (англійської, німецької, китайської, французької, іспанської);

розвиток емоційного інтелекту: проектна робота в командах, творчі індивідуальні завдання, публічні виступи;

консультації психолога.

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Рік навчання для молодших класів у "Новопечерській школі" коштує 12,9 тисячі доларів Освіта Нова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань у "Новопечерську школу" до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал із журналістами.

Глава держави і його дружина негативно поставилися до того, що їхній син Кирило міг потрапити в об'єктиви камер, і попросили журналістів не знімати.

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