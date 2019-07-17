"1+1" не зможуть забрати": Коломойський пообіцяв зберегти вплив на Україну

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що телеканал "1+1" залишиться у його власності.

У зв'язку з цим він підкреслив, що його вплив не зникне, передає "Новое время".

"Не думаю, що у мене зможуть забрати "1+1". Тому мій вплив нікуди не дінеться", – повідомив олігарх.

Коломойський також зачепив тему перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах і ситуацію з ПриватБанком.

За його словами, фінустанову націоналізували "за розпорядженням МВФ і Світового банку".

Олігарх вважає, що перемога Зеленського на президентських виборах "відновить право на справедливість і справедливий суд".

"Зеленський не буде слухати поради Заходу про те, кого садити у в’язницю, кого грабувати й у кого експропріювати", – підсумував Коломойський.

Український олігарх також зачепив тему перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (із 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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