"$100 за барель": нафті напророкували рекордний стрибок

Ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до 100 доларів за барель.

Це трапиться, якщо Саудівська Аравія не зможе швидко в повному обсязі відновити поставки сировини, повідомляє "Лента.ру".

"Ринок може побачити повернення нафти за ціною у 100 доларів за барель, якщо проблема з поставками сировини не буде вирішена найближчим часом", – наголосив гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

Ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до 100 доларів за барель

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

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