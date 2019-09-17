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17 вересня • оновлено в 04:26
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"$100 за барель": нафті напророкували рекордний стрибок

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Ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до 100 доларів за барель.

Це трапиться, якщо Саудівська Аравія не зможе швидко в повному обсязі відновити поставки сировини, повідомляє "Лента.ру".

"Ринок може побачити повернення нафти за ціною у 100 доларів за барель, якщо проблема з поставками сировини не буде вирішена найближчим часом", – наголосив гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман.

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Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

Ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до 100 доларів за барель

Ціни на нафту найближчим часом можуть підскочити до 100 доларів за барель

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК) Brent
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