На угорському кордоні затримали 10 тисяч контрабандних сигарет з України

В Угорщині, неподалік від кордону, зупинили автомобіль з 10 тисячами контрабандних цигарок, які ймовірно вивезли з України.

Про це повідомляє "Мукачево.нет". Зазначається, що авто з німецькими номерами зупинили угорські митники для перевірки в області Саболч-Сатмар-Берег.

Загалом у пасажирському та багажному відділеннях транспортного засобу було виявлено понад 10 тысяч коробок сигарет.

Також під час придорожньої інспекції в містечку Янд співробітники виявили в іншій машині понад 2700 пачок цигарок. Нелегальний тютюн на суму близько 20 мільйонів форинтів (1,5 млн грн) та автомобілі конфісковані. Водіїв притягнуто до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у багатьох містах на вулицях з'явились точки з продажу контрабандних цигарок.

У кінці червня під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрик.

Бюджет України від контрабанди та підробки цигарок у 2020 році зазнав збитків на понад 4 млрд гривень.