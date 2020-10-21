10 нових фактів про скандальний аудит 'Нафтогазу': у мережу злили всі документи

У мережу потрапила повна копія акту ревізії НАК "Нафтогаз України" – документу, який Держаудитслужба підготувала одразу за результатами перевірки.

Нижче опубліковані десять резонансних порушень на мільярди гривень, які у національній акціонерній компанії ще офіційно не коментували. Копію відповідного документу опублікувала ЄП.

1. Продаж компанією "Нафтогаз Трейдинг" газу за заниженими цінами комерційним структурам, через що НАК недоотримала доходів на 1,8 млрд грн.

2. Продаж у 2018-2019 роках "Нафтогазом" газу компанії "Нафтогаз Трейдинг" за цінами, що на 845 млн гривень менше, ніж її собівартість.

3. Не забезпечення "Нафтогазом" виконання АТ "Укргазвидобуванням" концепції розвитку газовидобувної галузі України, що призвело до недоотримання доходів у 2018-2019 роках приблизно на 22,8 млрд грн.

4. Приховане кредитування "Укргазвидобування" на 217,5 млн грн та ризик втрати дозволів на користування надрами через бездіяльність НАК.

5. Укладення договору на суму 61,8 млн грн з порушенням законодавства про закупівлі. Йдеться про порушення під час закупівлі аудиторських послуг.

6. Авансування компаній Uniper Global Commodities SE та RWE Supply & Tradiding GmbH для придбання газу на 2,4 млрд грн. У 2020 році вартість палива значно знизилася і це могло призвести до додаткових витрат.

7. Не внесення до статутного фонду компанії будівлі на вулиці Богдана Хмельницького та незавершеного будівництва офісу на Луначарського вартістю 300 млн грн.

8. Безпідставна виплата премій членам правління на суму 31,7 млн грн за відсутності затвердженого урядом фінансового плану на 2019 рік.

9. Подання проєктів фінансових планів на 2018-2019 роки пізніше встановленого строку, тобто не в установленому порядку.

10. Не усунення порушень, виявлених попередніми ревізіями на 442 млн гривень.

Повний текст копії акту ревізії "Нафтогазу" доступний за відповідним посиланням.

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