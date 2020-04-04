10 млрд втрати: Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці

Державний бюджет України щомісяця втрачає близько 10 млрд гривень через незаконні схем на митниці.

Про це в Facebook повідомив колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

"Контрабанда або частково замкнута на (незаконні – Ред.) схеми, або просто виключно операції з готівкою, які без доступу до баз даних порахувати поки не можливо. І це і є поки єдине уточнення – мова йде про близько 10 млрд грн в місяць усереднено втрат доходів держбюджету", – зазначив він.

Ігор Уманський

Нагадаємо, що 5 березня в Міністерстві фінансів України офіційно представили нового керівника – Ігоря Уманського.

30 березня Верховна Рада України відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державній прикордонній службі України планують передати можливість боротися з контрабандою на митниці.

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