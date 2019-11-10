"Слуга народу" легалізує азартні ігри в Україні: що важливо знати про нововведення

В Україні всерйоз заговорили про легалізацію казино, ігрових автоматів, "одноруких бандитів" і лотерей. Уже найближчими місяцями Верховна Рада може ухвалити відповідний закон, і можливість заробити мільйонний виграш законним шляхом отримають тисячі українці.

Експерти ж оцінюють потенційний ринок азартних ігор в Україні від 3 до 10 млрд грн. Що важливо знати і чи зможуть виграти українці — з'ясовував OBOZREVATEL.

Чому в Раді взялися за казино?

Народні депутати наввипередки кинулися реєструвати в парламенті свої варіанти законопроєктів. Станом на 7 листопада їх у Раді налічується вже вісім — від "Слуги народу", Кабінету міністрів і "Опозиційної платформи — За життя". Це прямо свідчить про те, що в монобільшості поки немає єдиної думки про формат легалізації, а отримати більшість голосів може практично будь-який документ.

За саму ідею узаконення виступає і президент Володимир Зеленський. Щоправда, хоче він це просунути з деякими застереженнями. А точніше — зробити доступним казино тільки в 5-зіркових готелях, бажано на чорноморському узбережжі України.

Що можуть ухвалити й кому вигідно?

Перший законопроєкт — Кабінету міністрів. Гральні заклади зможуть офіційно працювати після придбання ліцензії. Для казино їх буде 20, для букмекерських контор — 80, онлайн-казино — 10, покерних клубів — п'ять, інтернет-покерних клубів — п'ять, а для салонів ігрових автоматів — 160.

Всі зазначені дозволи продаватимуться на електронних торгах. Стартові ціни: для казино — 12 400 мінімальних прожиткових мінімумів щорічно (приблизно 21 млн грн), крім Києва; для покерних клубів — 625 мінімумів (майже 1 млн грн); для залу з ігровими автоматами — 730 мінімумів (1,4 млн грн); для букмекерів — від 625 мінімумів (трохи більше за 1 млн грн).

Законопроєкт захищає право на виграш. Якщо він складатиме менш ніж 5 млн грн, його зобов'язані надати відразу на місці, якщо більше — то протягом 10 днів. Для забезпечення виплат казино мусить мати чинну банківську гарантію на щонайменше 7 200 мінімальних зарплат. А це понад 35 мільйонів гривень. Детально про нього можна прочитати тут.

Водночас законопроєкт спрямований насамперед на вітчизняних і російських гравців азартних ігор (Парі-Матч, 1xbet, Марафонбет та інші). Це пов'язано як з відсутністю перехідного періоду (часу на візит на ринок іноземних компаній), так і з суто українськими юридичними особливостями.

Особливу увагу варто приділити і домену UA, який потрібно мати для виходу на букмекерський ринок України. А отримати його можна тільки маючи вітчизняну торговельну марку, чия реєстрація триває приблизно рік. За цей час вся галузь буде заповнена вітчизняними компаніями.

Поки законопроєкт Кабміну був визнаний основним, ще сім було подано протягом декількох днів. Так, №2285-1, авторства народного депутата від "Слуги народу" Олега Марусяка, вносить у ідею кілька коректив:

грати в азартні ігри дозволяється особам не з 18, а з 21 року;

як і проєкт Кабміну, виручені гроші у вигляді податків будуть спрямовані на: медицину, дитячий спорт, програми підвищення духовного і культурного розвитку українців, а також діяльність уповноваженого за контролем над гральним бізнесом органу.

Під час Першого грального форуму в Херсоні нардеп Марусяк зізнався, що в робочу групу входить експерт у сфері грального бізнесу, власник компанії First National Lotteri Ltd Борис Баум. За даними "РБК-Україна", він пов'язаний із великими російськими бізнесменами.

"Раніше був відомий як представник угруповання "Лужниковська" росіян Олександра Бабакова, Євгена Гинера та інших авторитетних бізнесменів, що володіють в Україні низкою обленерго... Неофіційно навколо Баума вже виник ореол головного "рішали", який ім'ям Коломойського нібито відкриває будь-які двері в Офісі президента".

"Лужниковські" — це, насамперед, бізнесмен Михайло Воєводін, депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков (щодо якого вжито санкції урядом США і європейських країн, голосував за анексію Криму), а також президент спортивного клубу ЦСКА Євген Гінер. Вони мають безліч активів в Україні", — йдеться в матеріалі видання.

Подає свій законопроєкт і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Його документ №2285-3 спрямований на повне закриття "вулиці від азартних ігор", а також введення кримінальної відповідальності як за заняття незаконною гральною діяльністю, так і за надання приміщення під казино (його просто конфіскували). Також, за словами нардепа, всі інші проєкти покликані лобіювати інтереси великих компаній.

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Це важливо?

Є відразу кілька причин:

По-перше, ні для кого не секрет, що в Україні працює мережа казино і гральних автоматів. Робиться це все нелегально і підпільно, гроші осідають у кишенях, найчастіше, силовиків.

Якщо це легалізувати, то суми відрахування йтимуть у державний бюджет. На думку ексголови Держкомпідприємництва, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського, податкове поле азартних ігор в Україні складає щонайменше 10 млрд грн.

У Кабінеті міністрів прогнозують поки більш скромний прибуток — приблизно 3 млрд грн.

По-друге, після легалізації це стане безпечніше. Казино і гральні заклади зобов'яжуть контролювати клієнтів, встановлювати віковий контроль, а також не пускати до закладів ігроманів (лудоманів).

По-третє, гравці гарантовано отримають свій виграш. Це також прописано в законі. Якщо ж цього не буде, громадяни на законних підставах зможуть звертатися до суду і вимагати віддати їм грошову винагороду.

Простіше кажучи — сфера стане цивілізованою, а гроші наповнюватимуть бюджет. Наприклад, представник ГУ "Юкрейнінвест" на півдні України Дмитро Місюрєв прямо запевняє, що країна в разі легалізації казино отримає більше якісних готелів.

"Ухвалення законів, що стимулюють розвиток цивілізованого грального бізнесу, відіб'ється не тільки на рівні сервісу, але і на розвитку туристичного потенціалу та увазі з боку іноземного інвестора. Уже зараз в Україні реалізуються декілька проєктів з будівництва готелів провідними мережевими операторами. В Одесі — проєкт спорудження готелю "Редіссон", а в Києві — "Шератон", — пояснив OBOZREVATEL Місюрєв.

Світовий досвід

Яскравий приклад успішної легалізації казино — Грузія. У країні вже понад 20 років працює вільний ринок грального бізнесу. Діють навіть окремі зони, де місцева влада звільняє від податків казино, якщо при них будуть побудовані готелі на 80 або 100 номерів. Наприклад, райони Казбегі або Цхалтубо. У такий спосіб туристична привабливість країни зросла в рази.

До того ж, гроші прямо йдуть до місцевих бюджетів, в середньому це 24%. У 2014 році 39% бюджету міста Казбегі склав податок від азартних ігор, Батумі — 34%.

Цікава статистика і в країнах Європейського Союзу. За даними дослідження Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ:

Італія в 2012 році отримала від азартних ігор 9,2 млрд євро (в сфері працює понад 80 тисяч осіб);

Франція — 5 млрд євро (працює понад 90 тисяч чоловік);

Іспанія — 3,7 млрд євро (працює понад 120 тисяч осіб);

Великобританія — 5,8 млрд євро (працює понад 100 тисяч осіб).

У 2015 році оборот грального бізнесу в Європейському Союзі оцінювався у 91,6 млрд євро.

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