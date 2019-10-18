"1 млрд не вистачить": у Гончарука визнали колосальні проблеми з зарплатами шахтарям

Перший заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін визнав, що 1 млрд гривень, які виділили на погашення заборгованості по зарплатах шахтарів, не вистачить на комплексне вирішення проблеми.

"Дійсно, ми розуміємо, що 1 млрд гривень не вирішує питання комплексно. Це лише 80% від заборгованості і надалі це питання буде вирішуватися", – повідомив Шубін під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 18 жовтня.

Водночас він зазначив, що для отримання інформації про те, як в Україні мають намір поліпшити ситуацію з гірничодобувною галуззю, необхідно звертатися до профільних комітетів.

"Зараз міністерство проводить аудит, останні п'ять років були не дуже добрими для вугільної промисловості... Розповідати вам, як все запустили, що в шахтах все що може бути вкрадено – вкрали, що вугілля у нас не дуже якісне... У нас понад 20 шахт збиткові" , – резюмував Шубін.

У Міністерстві енергетики пообіцяли, що надалі це питання буде вирішуватися

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України спільно з Міністерством вугільної промисловості працюють над пошуком додаткових джерел фінансування для погашення заборгованості перед шахтарями.

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