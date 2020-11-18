З'явилося відео затримання соратника кандидата в мери Дніпра Краснова за підозрою у педофілії

У поліції опублікували відео затримання в Дніпрі депутата від партії "Громадська сила" і соратника кандидата в мери міста Загіда Краснова Олександра Глебкіна, якого запідозрили в педофілії і зйомках дитячої порнографії.

Ролик опублікували на Youtube-каналі Національної поліції України. У підписі до відео йдеться, що фігурант брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю дітей (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, крім Глебкіна, затримали також чотирьох його спільників. За попередніми підрахунками співробітників кіберполіції, вони виготовили понад тисячу фото і відеороликів порнографічного змісту. У зйомках вони брали участь самі, – від їх рук постраждали п'ятеро дітей, віком від 10 до 14 років.

Чотирьох підозрюваних правоохоронці затримали роком раніше. Останнього члена групи, – самого Глебкіна спецназ поліції затримав на дому. В ході обшуку були вилучені численні речові докази, – електронні носії з сотнями гігабайтів "фільмів", на яких відморозки катували і ґвалтували дітей. Наймолодшому з них на той момент було всього 4 роки. Їх господар квартири спробував заховати від очей оперативників, які знімали з петель двері.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч.4 статті 152 (згвалтування), частини 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) та частини 4 статті 301 (ввезення і виготовлення порнографічних матеріалів) ККУ. Як повідомлялося раніше, йому загрожує до 15 років за гратами. В даний момент він перебуває в СІЗО, без права внесення застави.