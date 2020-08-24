Мер Дніпра Борис Філатов привітав українців з Днем незалежності і нагадав про справжній сенс цього свята та заплачену за незалежність ціну. Текст привітання Філатова оприлюднила пресслужба Дніпровської міської ради.

"Дорогі земляки! Річниця Незалежності – особливий день. І для нас головне – не загубити його справжню суть. Незалежність – це не просто красиве слово чи додатковий вихідний. Ця дата сплетена з мільйонів доль тих, хто боровся за свободу своєї країни. Тут, у Дніпрі, ми знаємо справжню ціну української Незалежності. Адже пам’ятаємо час, коли могли втратити все", – зазначив політик.

Філатов також наголосив: майбутнє держави Україна залежить від кожного її громадянина.

"Будьте прикладом для своїх дітей. Бережіть свою землю та поважайте одне одного. Українці від заходу до сходу об‘єднані єдиною метою – жити в сильній країні. Дніпро — місто, на яке може розраховувати Україна!" – підкреслив мер Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у суперечці між Зеленським та Філатовим переміг останній: згідно рішення суду Центральний міст у Дніпрі збудований та експлуатується цілком законно. Тож Філатов виграв парі у Зеленського.

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