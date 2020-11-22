ЗМІ знайшли підтвердження підкупу голосів на виборах мера в Дніпрі. Відео

Журналіст інформаційного порталу "Стоп корупції" дізнався кодове слово, за яким після наданого фотозвіту за голос на користь кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова можна було отримати грошову винагороду.

Про це йдеться в сюжеті порталу, розміщеному на сторінці у Facebook. Судячи з аудіозапису, він мав сказати: "Зима, голосуйте за Загіда Краснова".

"Журналісти зателефонували в так званий кол-центр, який пропонує підробіток на виборах у Дніпрі. Тільки послухайте. Ми шоковані", – йдеться в повідомленні.

Судячи з відеозапису, журналіст розмовляв із Марією, яка представляла групу "Підробіток Дніпро". Вона спершу уточнила, чи піде чоловік на голосування. Після його ствердної відповіді назвала кодове слово "Зима, голосуйте за Загіда Краснова". Його треба було назвати адміністратору в месенджері Viber, з яким спілкувалися раніше, і скинути фотозвіт голосування.

Як повідомляли дніпровські ЗМІ, у Дніпрі було створено так званий кол-центр, адміністратори якого керували скупкою голосів на користь Загіда Краснова. Один із них звернувся в поліцію.