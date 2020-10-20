Завдяки домовленості Філатова з ЄБРР у Дніпрі термомодернізують ще 98 будівель бюджетних закладів

20 жовтня Дніпровська міська рада підписала договір з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термомодернізації 98 бюджетних установ та закладів міста.

Це – 25 млн євро кредитних коштів, які дозволять підвищити енергоефективність 66 дитячих садочків, 28 шкіл та 4 медичних закладів.

"Завдяки домовленості міського голови Бориса Філатова з Європейським банком реконструкції та розвитку сьогодні ми підписали договір про фінансування другого етапу великого проєкту з енергозберігаючих та енергоефективних технологій у бюджетних установах міста. Це дасть можливість створити ще більш комфортні умови для мешканців нашого міста", – зазначив заступник міського голови Едуард Підлубний.

Едуард Підлубний розповів деталі рішення

Цей договір – це вже другий етап спільного з ЄБРР Інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності у бюджетних установах Дніпра. В рамках першого етапу роботи з термомодернізації 84 будівель закладів освіти були розпочаті у 2019 році і нині завершуються.

У Дніпрі термомодернізують ще 98 будівель бюджетних закладів міста

"Наш партнер – Європейський банк реконструкції та розвитку побачив, що ми ефективно реалізували перший етап, тож сьогодні ми підписали договір про другий транш. Завдяки тій роботі, яку проводить мерія, та підтримці міського голови, ми втілюємо проєкт вдало та маємо високу оцінку від європейських партнерів", – каже депутат міської ради, голова комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артем Хмельников.

Артем Хмельников розповів про підписання договору

За словами заступника голови ЄБРР в Україні Марка Магалецького, строк погашення кредиту складатиме 13 років з трирічною відстрочкою погашення основної суми. За умовами договору погашення кредиту буде забезпечено за рахунок коштів, які будуть зекономлені міською радою після впровадження енергоефективних заходів на визначених об’єктах. Передбачається, що оновлені заклади економлять щонайменше 30% енергоресурсів.

Марк Магалецький заявив, що строк погашення кредиту складатиме 13 років

"Перший етап проєкту цьогоріч вже завершується. Коли буде реалізовано другий етап, а це близько двох років, Дніпро стане містом, де втілили у життя наймасштабніший проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в Україні!", – додав Марк Магалецький.

Для ратифікації договору його винесуть на розгляд депутатів Дніпровської міськради, яка відбудеться 21 жовтня.