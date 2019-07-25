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Загинув, рятуючи друга: у Дніпрі поховали Героя ЗСУ

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У четвер, 24 липня, на мусульманському кладовищі в Дніпрі поховали воїна ЗСУ, який загинув під Щастям на Луганщині, Шаміля (Семена) Румігіна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.

Шаміль Румігін

Шаміль Румігін

Facebook штабу ООС

"На мусульманському кладовищі в Дніпрі поховали воїна-мусульманина Шаміля Румігіна, який загинув, захищаючи Україну 21 липня 2019 року під Щастям. Нехай, брате, буде милостивий до тебе Всевишній Аллах! Воістину ми всі належимо Аллаху, і воістину ми до Нього повертаємося!" – написав духовний лідер.

Нагадаємо, що Румігін загинув, коли намагався евакуювати пораненого побратима, який підірвався під час виконання бойового завдання.

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Прощання із загиблим Героєм

Прощання із загиблим Героєм

Facebook Саїда Ісмагілова

Прощання із загиблим Героєм

Прощання із загиблим Героєм

Facebook Саїда Ісмагілова

Прощання із загиблим Героєм

Прощання із загиблим Героєм

Facebook Саїда Ісмагілова

Прощання із загиблим Героєм

Прощання із загиблим Героєм

Facebook Саїда Ісмагілова

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі і ще двоє отримали поранення у неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це трапилося, коли захисники України рухалися до спостережного посту взводного опорного пункту.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Дніпро
Тег
Збройні сили України
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