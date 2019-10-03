"Забули виділити гроші"? Нардеп із Дніпра жорстко звернувся до Ради

Народний депутат України Дмитро Кисилевський звернувся до бюджетного комітету Верховної Ради з нагадуванням про необхідність добудувати дороги у Дніпрі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідний документ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Нардеп зазначив, що таке велике місто як Дніпро має приймати більше поїздів і літаків. Крім того, потрібно зробити якісні дороги. Він нагадав: в останні роки влада взялася за реконструкцію доріг, але є ризик, що закласти необхідні суми до бюджету на 2020 рік забудуть.

"Упевнений, що для комфортного життя місто-мільйонник повинне приймати більше поїздів з/до столиці, аеропорт – нові авіарейси, зокрема й лоукост. А квитки в Дніпро з Києва не мають коштувати як і до Лондона. Для автомобілів необхідно побудувати якщо не автобан, то хоча б просто гідну дорогу в промисловий центр країни", — наголосив Кисилевський.

Нардеп звернувся до ВР з проханням добудувати дороги в Дніпрі Gradus.Pro

Новини Кисилевський розкритикував Кабмін через відсутність грошей на аеропорт у Дніпрі

Він нагадав, що літаки в Дніпро літають рідко, тому що будівля аеропорту "в судах", а на реконструкцію злітної смуги в державному бюджеті окремим рядком передбачають рівно нуль гривень і нуль копійок.

"Купити квитки на поїзд туди і назад – теж завдання не з легких. Якщо сьогодні на завтра – практично нереально. А якщо у місті, не дай Бог, фестиваль/футбол/концерт — то й узагалі неможливо.

Ми, "остров'яни", народ настирливий. Якщо потрібно проявити наполегливість — нагадаємо про себе стільки разів, скільки буде потрібно", — зазначив нардеп.

Нардеп написав звернення до бюджетного комітету ВР Facebook Дмитро Кисилевський

Як писав OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов завив, що в 2020 році пріоритетним напрямком роботи міської влади стане ремонт внутрішньоквартальних доріг і благоустрій дворів.

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