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6 жовтня • оновлено в 17:47
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"Забезпечимо комфортом": студентів аварійного гуртожитку в Дніпрі евакуювали

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Студенти Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", яких 5 жовтня переселили з другого гуртожитку через ризик обвалу будівлі, будуть забезпечені комфортними умовами проживання.

Про це повідомив ректор навчального закладу Геннадій Півняк. За його словами, для них також складуть індивідуальні графіки навчання.

Геннадій Півняк

Геннадій Півняк

"Вчора деяких студентів переселили в один з гуртожитків, де йде ремонт. Це були вимушені заходи, бо для нас найважливішим стало забезпечити безпеку студентів. Сьогодні вранці їх почали переселяти в більш комфортні умови. Ще вчора організували триразове харчування для всіх студентів, які були евакуйовані з гуртожитку. Будемо продовжувати це робити і далі. До вирішення оперативних питань університету дуже швидко підключилися і міська влада на чолі з мером Борисом Філатовим. Ми відчуваємо істотну підтримку, в першу чергу, фінансову для студентів", – заявив ректор НТУ "Дніпровська політехніка" Геннадій Півняк.

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У свою чергу глава студради гірничого факультету Вадим Сорока зазначив, що тих, хто проживав у другому гуртожитку, евакуювали також спільними зусиллями всього університету.

"Зараз ми вже знаємо, що студентам буде надана матеріальна допомога від мера Бориса Філатова для забезпечення всього необхідного, і ми цьому дуже раді", – сказав Вадим Сорока.

Вадим Сорока

Вадим Сорока

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі ввечері в суботу, 5 жовтня, в другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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