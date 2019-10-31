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31 жовтня • оновлено в 21:33
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Вперше за багато років: Київ і Дніпро з'єднають новітньою трасою

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Дніпро з'єднає з Києвом нова чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка.

Фото її будівництва в Facebook опублікував радник прем'єр-міністра України Юрій Голік, супроводивши їх хештегом #Не_Ной_А_Строй.

"Вперше за багато-багато років Дніпро буде з'єднаний із Києвом чотирьохсмуговою дорогою", – написав Голик.

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Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

Чотирьохсмугова траса Дніпро – Решетилівка

ФБ Юрія Голика

Як повідомляв OBOZREVATEL, після капітального ремонту Центрального мосту в Дніпрі, він став максимально безпечним для всіх учасників руху. Зокрема, завдяки відбійникам усунули небезпеку зустрічного зіткнення автомобілів.

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Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Брешете зебіли! Її почали будувати біля 2х років тому. І знов не ви, а "папєрєднікі"!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Из ниоткуда - в никуда
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Исаев Максим
Исаев Максим
А шо, Стену Яйценюха уже достроили? Типерича можно ишшо под шо-нибудь женюжку попросить...
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