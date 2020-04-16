Спільними зусиллями в Дніпрі намагаються закрити першочергові потреби самотніх людей похилого віку та дніпрян, що опинилися в кризовій ситуації через карантин. На заклик про допомогу відгукнулися бізнесмени, великі компанії, супермаркети, депутати та учасники війни на Донбасі.

Про це у щотижневому звіті про протидію епідемії в місті-мільйоннику розповів мер Дніпра Борис Філатов.

"Майже 11,5 тис одиноких людей похилого віку отримали набори продуктів першої необхідності та медикаментів. Завдяки допомозі волонтерів, працівникам соцзахисту підприємцям, компаніям ІНТЕРПАЙП, Rozetka, "Нова пошта", фонду "Життєлюб", депутатам міськради, курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, добровольцям "Азова", "Айдару", УДА, главам районів ми фактично закрили перше коло потреби всіх самотніх літніх людей. До безплатного забезпечення людей продуктовими пакетами приєдналися вже дві великі мережі супермаркетів – Сільпо і АТБ", - розповів Філатов.

Ще кілька тисяч людей, що опинилися у складній ситуації через карантин, отримали підтримку від міської влади.

"Більше 3 тисяч людей категорії 60+ та ті, хто через карантин потрапив в кризову ситуацію, також отримують продукти першої необхідності. Всі заявки на гарячу лінію міськради обробляються в індивідуальному порядку", - повідомив мер Дніпра.

Він також відзвітував про те, як в місті вирішують питання святкування Великодня в умовах карантинних обмежень, не витративши ні копійки бюджетних грошей.

"До світлого свята Великодня городянам найбільш незахищених категорій додому буде доставлено 38 тис. вже освячених пасок. Безкоштовно. Це – наша соціальна ініціатива, яку підтримали підприємці. Ні копійки бюджетних коштів витрачено не було. Ще раз звертаюся до всіх жителів міста: будь ласка, залишайтеся вдома. Господь почує ваші щирі молитви, де б ви не знаходилися", - закликав Філатов вірян міста.