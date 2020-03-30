Геннадій Корбан призначений головою оперативного штабу із запобігання епідемії коронавірусу у Дніпрі. Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук.
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"Офіційно. Після того, як Громраді при мерії Дніпра і волонтерам вдалося відбити в обласних чиновників дитячу онкологію, яку хотіли перепрофілювати під лікування коронавірусу, головою оперативного штабу із запобігання епідемії у Дніпрі призначається Геннадій Корбан", - написав Філатов.
Геннадій Корбан очолив Штаб з протидії епідемії коронавірусу
Наше місто
Він також додав, що відповідне розпорядження міського голови Дніпра з приводу призначення Корбана найближчим часом з'явиться на сайті міськради.
"Впорався у 2014 році - впорається і зараз", - резюмував Філатов.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Дніпра Борис Філатов вступив у різку конфронтацію з центральною владою через ситуацію з протидією епідемії коронавірусу та введенням карантину. Причиною стало введення податкових пільг для олігархів, через які, за словами мера, Дніпро недоотримає близько 300 млн грн надходжень, а Київ - близько 1 млрд. грн.
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