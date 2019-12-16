Від 150 гривень до 1000 доларів: ціни на ялинки в Дніпрі

Улюблене свято дітей і дорослих на порозі і багато хто вже приступив до пошуків ідеальної святкової ялинки.

У всіх районах міста з'явилися точки, де можна придбати зелену красуню. Про те, скільки коштує купити ялинку в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Скільки коштує ялинка в Дніпрі rbc

Міська влада Дніпра визначили 134 адреси, за якими напередодні Нового року офіційно продають ялинки.

Якщо ви хочете принести в будинок живу красуню, то вам доведеться постаратися в пошуках співвідношення ціни і якості. Поки що на вулицях міста продають сосни і ялини, які не приваблюють увагу потенційних покупців. Деяким не подобається ціна, інші – не в захваті від відсутності пишності і форми у дерев.

Так, ціни на метрову сосну коливаються від 150 до 250 грн в залежності від пишності. Святкова красуня заввишки від 1,5 метрів обійдеться в 350-400 грн, дерево в 2 метри і вище – від 450 гривень. "Кримська" сосна обійдеться в два рази дорожче.

Ціни на ялину – від 280 грн за метр. Хвойне дерево пишне, з пропорційним співвідношенням гілок, що робить його більш популярним і дорогим перед зимовими святами.

1,5-метрова ялина дорожча – від 400 гривень, двометрова – не менше 500 гривень. Продавці не хочуть поступатися в ціні.

Поки що ажіотажу навколо ялинок немає. У свою чергу, в цьому році активно реалізується новий тренд – покупка живих святкових дерев в горщиках. Плюс такої покупки в тому, що після свят ви можете висадити дерево у себе у дворі або в парку.

Вартість таких красунь дорожча:

- Ялина 0,5 метрів – від 200 гривень;

- Ялина блакитна 40 см – від 350 гривень;

- Сосна гірська 0,5 м – від 600 гривень;

- Ялина сиза 1,0 м – від 1200 гривень.

nv.ua

Якщо ви не любитель живих дерев в будинку – на заміну прийдуть штучні. Таких красунь в місті величезна кількість на будь-яку кишеню.

Ціни на штучні сосни висотою 0,5 м стартують від 200 гривень. Ялинку висотою в 1 метр обійдеться в суму від 400 гривень.

Чим якісніше, вище і пишніше штучне дерево – тим дорожче. Так, ялина заввишки 1,5 метра буде коштувати від 600 грн, двометрова – від 750 гривень.

27.ua

Якщо ви вирішили придбати високу і пишну новорічну красуню – все залежить від фінансових можливостей. Так, блакитна ялина заввишки 2,8 м коштує 11 040 грн, а канадська штучна ялинка висотою 2,7 м обійдеться в 23 184 гривні. Крім того, дорогі штучні дерева можна купити в розстрочку на 6 платежів.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де і коли в Дніпрі продаватимуть ялинки.

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