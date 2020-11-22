Виборці Дніпра до вечора їздитимуть громадським транспортом безплатно

Жителі Дніпра й далі голосують на виборах міського голови. Станом на 12:00 у Дніпрі не зафіксовано суттєвих порушень виборчого процесу, які могли б вплинути на волевиявлення містян.

Про це повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Дніпра Артем Нідєлько. Крім того, представник мерії повідомив, що перевізники, які працюють на маршрутах по всьому місті, за власною ініціативою організували безплатний трансфер на виборчі дільниці впродовж усього дня.

"Закликаємо мешканців міста активніше голосувати. Ті, хто не проживає в пішій доступності до виборчої дільниці, можуть скористатися громадським транспортом. Багато перевізників, розуміючи важливість сьогоднішнього голосування, пішли на зустріч міській владі й організували безплатний трансфер", – наголосив він.

За словами спеціаліста сектору контролю виконання договірних зобов'язань департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Івана Васючкова, безплатний проїзд в автобусах і маршрутках пропонують майже всі автотранспортні підприємства міста.

"Для того щоб скористатися правом на безплатний проїзд у будь-якому напрямку, потрібно показати селфі на фоні виборчої дільниці. Його треба зробити на виході з приміщення, наприклад на тлі вивіски з номером дільниці. Проїхатися безплатно можна буде кілька разів і в будь-якому напрямку. Акція триватиме до 20:30", – повідомив Іван Васючков.

Він також наголосив на тому, що всі автотранспортні підприємства, які беруть участь у цьому заході, дотримуються протиепідемічних вимог. Тобто проїзд безпечний для пасажирів. Якщо, звичайно, водночас вони самі виконують правила: носять захисну маску й дотримуються соціальної дистанції.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, жителі Дніпра обирають міського голову в другому турі місцевих виборів. Голосування відбувається на 425 дільницях в усіх районах міста. Усі вони зранку відкрилися вчасно та працюватимуть до 20:00.