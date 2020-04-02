Великдень вдома, обсервація і патрулі: як Дніпро підготувався до епідемії

У Дніпрі продовжують готуватися до можливої епідемії коронавірусу: створюють бази обсервації, організовують патрулі і блок-пости, а також відкривають кілька "гарячих ліній". Городяни, які звернулися на ці "гарячі лінії", можуть розраховувати на консультації і отримання допомоги. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав мер Дніпра Борис Філатов.

"Місто виділяє ще чотири додаткові бази обсервації для громадян, які прибувають з-за кордону. На територіях встановлять системи збору небезпечних медичних відходів. Також всі побутові відходи будуть проходити хімічне знезараження", - повідомив Філатов.

Також він розповів про посилення контролю за дотриманням карантину: місто патрулюють правоохоронці, а на в'їздах у Дніпро водіям і пасажирам автомобілів вимірюють температуру.

"Автомобілі поліції, ДСНС і муніципальної варти, які патрулюють місто, обладнані гучномовцями, які транслюють повідомлення про правила карантину і способи убезпечити себе від зараження коронавірусом. Все додатково залучені для цього машини також будуть оснащені мегафонами. Транзитний автотранспорт, та транспорт, що прибуває до Дніпра, буде контролюватися за допомогою камер відеоспостереження системи "Безпечне Місто". Біля контрольно-пропускних пунктів на в'їздах у Дніпро, де водіям і пасажирам автомобілів вимірюють температуру, нанесуть спеціальну дорожню розмітку і встановлять відповідні знаки", - розповів мер.

Дніпровський міський голова також поділився планами щодо організації святкування Великодня в умовах карантину.

"Напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика. Місто готове викупити частину з них, і своїми силами розвести все, що потрібно. Ми повинні зайнятися цим питанням централізовано - зі списками всього необхідного. Від підприємців, що мають пекарні, чекаємо також пропозицій по випічці", - зазначив Філатов.

Він також розповів, що міським лікарям роздадуть 500 отриманих з Китаю методичок з лікування коронавірусу.

Крім того, мер Дніпра опублікував перелік телефонів "гарячих ліній", на які жителі міста можуть звертатися за консультаціями і за допомогою.

Отримати консультації з питань, пов'язаних з коронавірусом, а також карантином на території Дніпра можна за гарячою лінією міської ради. Телефони: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.

У разі нездужання городянам пропонують дзвонити за телефонами: (056) 720-70-71, (056) 720-70-49, (095) 024-03-80, (098) 718-17-83. При наявності симптомів COVID-19 або підстав для госпіталізації до людини, яка звернеться за вказаними телефонами, приїдуть лікарі.

З питаннями щодо соціального забезпечення, нарахування доплат для сімей лікарів і держслужбовців, які будуть виконувати завдання у режимі карантину, рекомендують звертатися за телефонами (056) 722-21-85, (056) 767-10-32, (056) 377-18- 76.

Контактний номер міської служби для людей похилого віку, яким важко і потрібна порада або допомога - (067) 616-06-40.

Для городян, які хочуть допомогти підготуватися до епідемії як волонтери, виробники засобів захисту, антисептиків - контактні номери (093) 161-05-27, (067) 616-06-40.

З питань видачі спецперепусток для проїзду в громадському транспорті під час карантину пропонується звертатися за номером - (068) 478-50-58.

"У Дніпрі існує єдиний офіційний телеграм-канал про ситуацію з коронавірусом. Будь ласка, користуйтеся тільки перевіреною інформацією. Дотримуйтесь самоізоляції. Допомагайте ближньому. Залишайтеся людьми", - звернувся до жителів Дніпра Борис Філатов.

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