У Дніпрі зафіксували перші порушення на виборах. Фото, відео

У Дніпрі 22 листопада проходить другий тур виборів мера Дніпра. О 8:00 відкрилися дільниці для голосування, і вже було зафіксовано перші порушення. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Поліція почала затримувати перших порушників. Зокрема, на виборчих дільницях №131113, №121275 та №121052 зафіксували, як молоді люди фотографували бюлетені. Зараз вони вже дають свідчення оперативним групам. За попередньою інформацією, серед "замовників" називають ім'я Руслана Краснова, сина кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова.

"Близько 9:00 чоловік прийшов голосувати, отримав бюлетень, зайшов у кабінку, а потім ми побачили, що він зробив фото. Також ми побачили, що він хотів викинути бюлетень в урну. Зазначимо, бюлетень він не склав, була помітна галочка навпроти верхнього кандидата. Коли ми сказали йому, що помітили, як він фотографував, і попросили показати фотогалерею й одночасно викликати поліцію. Коли він відкрив галерею в телефоні, там було фото бюлетеня з галочкою навпроти прізвища Краснова", – розповіла спостерігачка на виборчій дільниці №121052 Ольга Грановська.

Нагадаємо, що за продаж голосу або фото бюлетенів загрожує кримінальна відповідальність (до шести років в'язниці), тому, приходячи на виборчу дільницю, голосуйте за того кандидата, у якого ви вірите, а не за того, хто цілеспрямовано може відправити вас за ґрати.